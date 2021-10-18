İnanılmaz ama gerçek! Dünyanın en büyük göğüslerine sahip kadını Annie Hawkins-Turner, herkesi şaşırtıyor

Çocukluğundan beri göğüslerinin büyük olduğunu dile getiren Annie Hawkins-Turner, henüz 10 yaşındayken sütyen kullanmaya başladı. Turner’in göğüsleri ise yaşı ilerledikçe büyümeye devam ediyor. Bu durumun asıl nedeni ise dünya genelinde nadir olarak görülen gigantamati hastalığı. Omuz ve sırt ağrılarının yanı sıra görenlerin verdiği tepkiler nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyleyen Annie Hawkins-Turner, tüm bunlara alıştığını vurguluyor.

ÇOCUKLARINI BOĞMAKTAN KORKTU

Darren ve Clara isminde 2 çocuğu bulunan Annie, hamilelik döneminde göğüslerinin daha da büyüdüğünü söyledi. Büyüyen göğüsleri yüzünden boğulma tehlikesi korkusuyla çocuklarını emziremediğini de ekledi.



