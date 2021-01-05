İnanılmaz! Arabasından yüzlerce örümcek yavrusu çıktı

Avustralya’da yaşayan, üç çocuk annesi Emma, yılbaşı günü arabasına bindiğinde ön panelde devasa bir örümcekle karşılaştı. Emma, örümceği hızlıca dışarı çıkarsa da arabası çoktan istilaya uğramıştı.

Bebek örümceklerin ördüğü ağ Emma’nın arabasını tamamen kapladı.

Emma, arabasının ön panelinde örümcekle karşılaştı.

Birkaç gün sonra çocuklarıyla beraber seyahat eden Emma, birden ortaya çıkan bir sürü yavru örümcek gördüğünü söyledi. Korkunç olay sırasında Emma, arabada beş yaşındaki oğlu ve 10 ile 12 yaşında iki kızı ile giderken birden bebek örümceklerle savaşmak zorunda kaldı.

Yaşadığı olayı anlatan Emma “Örümceği gördükten birkaç gün sonra çocuklarımla birlikte arabada giderken birden ortaya yavru örümcekler çıktı. Büyük çocuğum koltukta örümcek görünce çıldırdı, arkadaki iki çocuğum ise donakaldı” dedi.

Emma araba sürerken örümceklerle savaşmak zorunda kaldı.

Emma daha sonra arabasını böcek ilacı ile temizleyerek örümceklerden kurtulsa da Facebook’ta paylaştığı fotoğraflar viral oldu.



