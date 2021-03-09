İnanılmaz: Başını gövdesinden ayırıp kendine yeni bir vücut yapıyor

Japonya'daki bilim insanlarının yeni keşfi 'yeniden doğuşun' en nihai örneklerinden biri ortaya koydu. Deniz salyangozunun 'Elysia cf. marginata' ve 'Elysia atroviridis' adlı türlerinin kendi kafalarını vücutlarından ayırabildikleri ve ardından kalp ve diğer hayati organlar dahil baştan yepyeni bir gövde kısmı oluşturabildikleri gözlemlendi. Current Biology dergisinden yayınlanan araştırmaya göre 'ototomi' denen bu süreç 1 aydan daha kısa sürdü.

BAŞINI GÖVDESİNDEN AYIRABİLİYOR

Küçük, sevimli ve tuhaf oldukları için Japon deniz salyangozlarını incelemeyi sevdiğini söyleyen, hatta bu canlıların kısa süreli fotosentez yapabildiğini aktaran doktora öğrencisi Sayaka Mitoh 2018'de laboratuvarda bir gün tuhaf bir durum fark etti.

Deniz salyangozlarından birkaçı başlarını gövdelerinden ayırdı ve baş kısımları canlı kalmaya devam etti. Ayrılan gövde kısmı uzun süre hayatta kalamasa da baş kısmı saatler içinde alglerle beslenmeye başladı ve 3 hafta içinde 'yarayı kapatıp' kendine yeni bir gövde oluşturdu.

Bunun üzerine Mitoh ve Nara Kadın Üniversitesi profesörlerinden Yoiçi Yusa bu işlemi kendileri denemek istedi. 16 deniz salyangozunun kafasını kesen araştırmacılar, bunlardan altısının vücutlarını yenilediğini, bunların üçünün de başarılı olup hayatta kaldığını gördü.