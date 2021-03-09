HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İnanılmaz: Başını gövdesinden ayırıp kendine yeni bir vücut yapıyor

İnanılmaz: Başını gövdesinden ayırıp kendine yeni bir vücut yapıyor

09.03.2021 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnanılmaz: Başını gövdesinden ayırıp kendine yeni bir vücut yapıyor

Japon bilim insanlarının yeni araştırmasında bir 'doğa harikasına' yer verildi. Bazı canlıların bazı uzuvlarını bırakıp yenileyebiliyor olsa da iki deniz salyangozu türünün başlarını gövdelerinden ayırdığı ve vücutlarını yenileyebildiği görüldü. Araştırmanın insan hücrelerinin yenilenmesine dair çalışmalara yardımcı olması umuluyor.

Japonya'daki bilim insanlarının yeni keşfi 'yeniden doğuşun' en nihai örneklerinden biri ortaya koydu. Deniz salyangozunun 'Elysia cf. marginata' ve 'Elysia atroviridis' adlı türlerinin kendi kafalarını vücutlarından ayırabildikleri ve ardından kalp ve diğer hayati organlar dahil baştan yepyeni bir gövde kısmı oluşturabildikleri gözlemlendi. Current Biology dergisinden yayınlanan araştırmaya göre 'ototomi' denen bu süreç 1 aydan daha kısa sürdü.

BAŞINI GÖVDESİNDEN AYIRABİLİYOR

Küçük, sevimli ve tuhaf oldukları için Japon deniz salyangozlarını incelemeyi sevdiğini söyleyen, hatta bu canlıların kısa süreli fotosentez yapabildiğini aktaran doktora öğrencisi Sayaka Mitoh 2018'de laboratuvarda bir gün tuhaf bir durum fark etti.

Deniz salyangozlarından birkaçı başlarını gövdelerinden ayırdı ve baş kısımları canlı kalmaya devam etti. Ayrılan gövde kısmı uzun süre hayatta kalamasa da baş kısmı saatler içinde alglerle beslenmeye başladı ve 3 hafta içinde 'yarayı kapatıp' kendine yeni bir gövde oluşturdu.

Bunun üzerine Mitoh ve Nara Kadın Üniversitesi profesörlerinden Yoiçi Yusa bu işlemi kendileri denemek istedi. 16 deniz salyangozunun kafasını kesen araştırmacılar, bunlardan altısının vücutlarını yenilediğini, bunların üçünün de başarılı olup hayatta kaldığını gördü.

OTONOMİ NEDİR?

Biyolojide 'ototomi' denen bu süreçte bazı canlılar tehlike gibi anlarda vücutlarının bazı uzuvlarını vücutlarından ayırıyor. Örneğin kertenkeleler bir tehdit anında kuyruğunu geride bırakabiliyor. Ama 'ototominin en uç örneğini' gördüklerini söyleyen Yusa'ya göre tüm bir vücudunu bırakan başka bir hayvan daha yok.

Kaliforniya Eyalet Politeknik Üniversitesi'nden Angel Valdes de diğer bazı salyangoz türlerinin bazı uzuvlarını yenileyebildiğini ama hayati organların yenilenmesinin aşırı bir örnek olduğunda hemfikir.

Araştırmacılar bu deniz salyangozu türlerinin vücutlarındaki bir parazitten kurtulmak için böyle bir teknik geliştirmiş olabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar hayatta kalmasına yarayacak birçok uzvunu ve sistemini kendinden ayıran baş kısımlarının yeni bir vücut yaratacak enerjiyi de, alglerle beslenerek kazandıkları hücrelerin fotosentez yapmasıyla bulduğunu sanıyor.

Ave Maria Üniversitesi'nden Nicholas Curtis de kendilerini yenileyebilen diğer canlıların geçirdiği süreçlerden çok daha karmaşık bir süreç yaşan bu deniz salyangozları sayesinde insan hücreleri ve dokularındaki tahribatların nasıl düzeltilebileceğine dair yol gösterici olabileceğini umuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!
Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yoluMinecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu
Anahtar Kelimeler:
Japonya

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!

Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!

Erzincan'da yürekler ağza geldi! Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Hayatının şokunu yaşadı! Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! 'Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım'

Arkadaşları 'Meryem Ana' diyor! 'Cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldım'

Banyo aynasının arkasında gizli bir ev buldu!

Banyo aynasının arkasında gizli bir ev buldu!

Tatbikat yaparken gerçek depreme yakalandılar!

Tatbikat yaparken gerçek depreme yakalandılar!

Zehirli keşif! Yılanın saklandığı yer şaşkına çevirdi

Zehirli keşif! Saklandığı yer dehşete düşürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.