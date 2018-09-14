HABER

İnanılmaz değişim! 2 yılda 200 kilo verdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 07:41 | Son Güncelleme

Aşırı kilolarından kurtulmaya karar veren Lexi ve Danny, operasyon geçirmeden 2 yılda toplam 200 kilo verdi.

Sağlıklı beslenme ve sevgi ile başarıya ulaştıklarını söyleyen çift yaşadıkları süreci açtıkları instagram hesabından gün gün paylaştı. İşte sonuç...

Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!

1 / 21

İki yıl önce zayıflama kararı alan ABDli çift sadece 2016 yılı başlangıcından bu yana herhangi bir operasyon geçirmeden sağlıklı beslenme ve egzersizle toplam 200 kilo verdi.
2 / 21

ABDnin Indiana eyaletinde yaşamakta olan Lexi (27) ve Danny Reed (29) sadece spor, doğru beslenme ve sevgiyle birbirlerini de destekleyerek çok önemli bir başarıya imza attı ve sağlıklı bir yaşama geçti.
3 / 21

İleride çocuk sahibi olmak isteyen çift bu diyetin ilişkilerini daha da sağlıklı hale getirdiğini ve güçlendirdiğini söylüyor.
4 / 21

"Şişman kız bıktı artık" anlamına gelen Fatgirlfedup adlı Instangram hesabından geçirdikleri değişimi fotoğraflarla paylaşan Lexi ve Reed çifti ABC Newse verdikleri röportajda deneyimlerini Motivasyonumuzu yitirdiğimiz günlerde birbirimizi zorla spor salonuna götürdük.
5 / 21

Aynı zamanda birlikte yemek yapmaya, günlük hedefler koymaya başladık. Bu yolculuk bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı diye aktarıyor.
6 / 21

Mutlu çift hikayelerinin benzer sorunlar yaşayan çiftlere de yardımcı olmasını umuyor.
7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kilo Zayıflamak diyet

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Washington için karar verme zamanı

Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Washington için karar verme zamanı

ABD'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

ABD'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı

BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor

BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.