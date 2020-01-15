HABER
  4. İnanılmaz! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

İnanılmaz! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde fiziksel engelli çocukları iyileşeceklerine inanarak boyunlarına kadar toprağa gömdüler. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İnanılmaz! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Hindistan'da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti.

BOYUNLARINA KADAR TOPRAĞA GÖMDÜLER

Görüntüler Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve batıl inançlara sahip bir grup ebeveyn, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.

ÇARESİZCE OLAN BİTENİ İZLEDİLER

Hint medyasının paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor. Yerel medya, ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Görüntülerle ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtilirken; videoyu izleyenler sosyal medyada olaya büyük tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Yapay zeka buna da karar verecek!Yapay zeka buna da karar verecek!
5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Yapay zeka buna da karar verecek!

Yapay zeka buna da karar verecek!

Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

Protestolara Paris Operası balerinlerinden destek

12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi!

12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi!

Putin forma giyip buz pistine indi!

Putin forma giyip buz pistine indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.