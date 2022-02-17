İnanılmaz faydalarını öğrendikten sonra kuru eriği daha fazla seveceksiniz

Kültür eriği olarak da bilinen kuru eriğin faydaları yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Erik kurusu zayıflamanın yanı sıra sağlığa yararlı birçok vitamin ve mineral de içermektedir. Kuru eriğin faydaları...

KURU ERİĞİN FAYDALARI

KALBİ KORUR

Kuru erikte yüksek miktarda potasyum bulunuyor. Kalp sağlığını koruyan bir mineral olan potasyum, kalp krizi riskini önleyip, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur.

Kalp sağlığını korumasının yanı sıra kuru erik aynı zamanda ani tatlı krizleri, acıkmalara karşı da tok tutucu ve şekeri dengeleyici özelliğe sahip. Bu nedenle ara öğünlerde tüketilmesi, çok daha az kalori almanızı sağlar.

SAÇ BAKIMINA DOĞAL ETKİ

Kuru erik saçlara da iyi geliyor. Vücuttaki mineral eksikliklerine bağlı olan saç sorunlarında kuru erik tüketebilirsiniz.

Saçların kuru ve yıpranmış görünmesi demir eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Bu durumu önlemek için demir miktarı yüksek olan kuru erikten faylanabilir; çay saatlerinizde ölçülü şekilde kuru erik yiyerek, vücudunuzdaki demir oranını yükseltebilirsiniz.

Demir seviyeniz yükseldiğinde saçlarınızdaki güçlenmeyi siz de fark edeceksiniz!

BAĞIRSAK SİSTEMİNİ DÜZENLER

Tıpkı kuru kayısı gibi, siyah kuru erik de sindirimi kolaylaştırıyor. Uzmanlar tarafından beslenmemizde mutlaka bulunması gerektiği belirtilen lif, kuru erikte de bolca yer alıyor.

Ayrıca içeriğindeki antioksidan maddeler de bağırsakların kolayca temizlenmesini sağlıyor. Temiz bağırsaklar ile kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.

"Kuru erik kabızlığa iyi gelir mi?" diye soranlar için güzel bir haberimiz daha var: Evet, kuru erik bağırsakları temizlediği için kabızlık problemini de gideriyor.

Bu nedenle özellikle diyet yaptığınız dönemlerde kuru eriğin bu faydalarından yararlanarak başaltım sisteminizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

ENERJİ VERİR

Besin değeri yüksek olan kuru erik, içeriğinde başta K vitamin ve potasyum olmak üzere birçok vitamini barındırır. Bu özelliği ile kuru erik tüketen kişilere enerji verir. Yoğun ve hareketli bir gün geçirecekseniz bir avuç kuru erik tüketebilirsiniz.

"Hamilelikte kuru erik faydaları nelerdir?" diye merak edenler için de enerji verici özelliği önemli artı özellikleri arrasında yer alıyor.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR

"Kuru eriğin faydaları nelerdir?" sorusunun cevabını araştırırken vücudumuzda baştan ayağa her noktaya şifa verdiğini görebiliriz.

A vitamini görme duyusunu geliştirir ve göz kusurlarını önler. Görüş kalitenizi arttırmak için kuru erik tüketebilirsiniz.

A vitaminine sahip kuru erik sağlıklı atıştırmalık saatlerinizde gözlerinizi koruyan bir seçenek olarak hatırlanmalı.

İleri yaşlarda oluşabilecek göz hastalıkları önlemek için de bolca kuru erik tüketebilirsiniz.

KANSERLİ HÜCRELERİ ÖNLER

Kuru eriğin içinde bulunan beta-karoten ve antioksidan maddeler, vücutta kanserli hücrelerin yerleşmesine geçit vermiyor.

Hücre zarlarını her yönüyle koruyan kuru erik kansere yakalanma ihtimalinizi en aza indiriyor.

İLTİHAP TEMİZLER

Kuru erik vücutta ağrıya ve hastalığa neden olan iltihapları temizlemeye de yarıyor.

Ağız ve diş sağlığı konusunda da etkili olan kuru erik, diş eti iltihaplarını yok ediyor.

Ayrıca kas ve eklemlerde meydana gelen iltihapların etkisini de en aza indiriyor.

ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİ YÜKSELTİR

Kuru erik faydaları Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tarafından da altı çiziliyor.

Antioksidan kapasitesi yüksek olan kuru erik serbest radikallerle savaşıyor ve sağlımızı koruyor. Dengesiz beslenme, çevre kirliliği ve hastalıklar vücudumuzda kimyasal sorunlar yaratabilir. Antioksidanlar da olası hasarları önler.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

"Kuru erik faydaları nelerdir" sorusunun cevaplarına ekleyebileceğimiz bir diğer fayda ise kemik sağlığına katkıları. İçerdiği kalsiyum sayesinde, kuru erik kemik yapısını güçlendiriyor.

Hem lezzetli hem de düşük kalorili olan kuru olarak, atıştırmalık olarak tüketildğinde iskelet sistemini koruyor

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Kuru erik cilde faydaları sayesinde kırışıklık oluşumunu da azaltıyor. Doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı atıştırmalık olan kuru erik, cilt görünümünün iyileştirilmesine de destek olur.



