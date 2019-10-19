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İnanılmaz gerçekçi 3D çizimler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 19.10.2019 01:32 | Son Güncelleme

Birazdan göreceğiniz 3 boyutlu resimlerin nasıl çizildiğine ayrı gerçek olmamasına ayrı hayret edeceksiniz! İşte gerçek gibi duran sadece sadece 3 boyutlu bir çizimden ibaret olan o resimler...

Sanat birçok form, şekil ve renkte kendini gösterir. Popüler çağdaş sanat biçimlerinden biri de 3D sanattır. Birçok sanatçı bu alandaki becerilerini geliştiriyor. Her birinin algıları, kültürleri ve genel olarak hayata bakış açılarıyla şekillenen kendine özgü bir tarzı var. Çoğu sanatçı, biçimlendirmek ve gerçekçi bir şey oluşturmaktan gurur duysa da, çizimlerini "ortaya çıkarmak" için gerçekten çok fazla yol kat eden bazı sanatçılar da var.

Kuşkusuz, 3D sanat harika. Birazdan göreceğiniz inanılmaz gerçekçi 3D çizimler ağzınızı açık bırakabilir. Zihninizi çok rahat kandırabilecek derecede gerçekçi olan bu çizimler 3D çizimlerle uğraşmak isteyenler için ilham kağnağı da olabilir. İşte aklınızı başınızdan alacak 30 şaşırtıcı derecede gerçekçi 3D çizimler...

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Anahtar Kelimeler:
3d çizim gerçekçi üç boyutlu resimler

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