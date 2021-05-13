İnanılmaz görüntüler, muhabir canlı yayında ölümden döndü!

El Cezire'den canlı yayın yapan kadın muhabir bölgedeki durumu aktarırken hemen yanındaki binalardan birine atılan bomba patlıyor ve büyük bir gürültüyle yıkılıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran muhabir korku içinde "Hemen aşağı inmem lazım" diye bağırıyor.

Uluslararası hukuk profesörü Hanna İsa, bu binaların hedef alınmasının, 1949 Cenevre Sözleşmesi ile Roma Statüsünün 5. maddesince savaş suçu olduğunu ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Muhabirin yaşadığı korku dolu anlar sosyal medyada da sayısız kere paylaşılarak lanetlendi.

