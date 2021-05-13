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  4. İnanılmaz görüntüler, muhabir canlı yayında ölümden döndü!

İnanılmaz görüntüler, muhabir canlı yayında ölümden döndü!

13.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin yaşadığı çok katlı binaları hedef alarak, direniş güçlerinin iradesini kırmaya ve savaşı bir an evvel kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İşte tam da bu anda meydana gelen inanılmaz olay tüm dünyada canlı yayınlara yansıdı ve izleyenlerin kanını dondurdu.

El Cezire'den canlı yayın yapan kadın muhabir bölgedeki durumu aktarırken hemen yanındaki binalardan birine atılan bomba patlıyor ve büyük bir gürültüyle yıkılıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran muhabir korku içinde "Hemen aşağı inmem lazım" diye bağırıyor.

Uluslararası hukuk profesörü Hanna İsa, bu binaların hedef alınmasının, 1949 Cenevre Sözleşmesi ile Roma Statüsünün 5. maddesince savaş suçu olduğunu ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Muhabirin yaşadığı korku dolu anlar sosyal medyada da sayısız kere paylaşılarak lanetlendi.

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Filistin İsrail

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