İnanılmaz kurtuluş

Samsun’da apartmanın 3. katın balkonundan beton zemine düşen yabancı uyruklu küçük çocuk yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Hakkıbey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asawir Al-Salman (3) evlerinin balkonundayken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı küçük çocuk burada tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

