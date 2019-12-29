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İnanılmaz kurtuluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

Adana’da ikinci kattaki çıktığı balkon çökünce molozların arasında kalan kadının burnu bile kanamadı.Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya Giril (76) saat 12.30 sıralarında balkona çıktı.

Adana’da ikinci kattaki çıktığı balkon çökünce molozların arasında kalan kadının burnu bile kanamadı.
Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya Giril (76) saat 12.30 sıralarında balkona çıktı. Bir süre balkonda duran yaşlı kadın daha sonra balkonun çökmesiyle kendini moloz yığınlarının içinde buldu.
Sesi duyarak olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yaşlı kadın moloz yığınları arasından çıkartıldı. Komşularının çağırdığı ambulansla gelen sağlık ekipleri Giril’i kontrol etti. İkinci kattan balkonla birlikte aşağı düşen yaşlı kadının kırık ve çıkığı olmadığı burnunun bile kanamadığı belirlendi. Yaşlı kadın daha sonra evine çıkartıldı.
Çok korktuğunu söyleyen Hülya Giril, yağmurlar başladığından bu yana evinin her tarafından su aktığını balkondan da "çıt çıt" diye ses geldiğini belirterek, "Bugün öğlen balkona çıktım. Bir süre sonra içeri giremeden balkon çöktü. Bende aşağı düşüp molozların arasında kaldım. O an çok korktum. Beni komşularım çıkardı" dedi.
Balkonun bir haftadır devam eden yağmur nedeniyle çöktüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis sokağı trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

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