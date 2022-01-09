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  4. İnanılmaz kurtuluş! 8. kattan düşen kadın, balkon çatısında kaldı

İnanılmaz kurtuluş! 8. kattan düşen kadın, balkon çatısında kaldı

09.01.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 8'inci katta oturan Ç.Y. adlı kadın (37) dengesini kaybedip 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. Ç.Y.'nin kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnanılmaz kurtuluş! 8. kattan düşen kadın, balkon çatısında kaldı

Olay, Osmangazi ilçesi, Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8'inci katta oturan Ç.Y. dengesini kaybedip 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. Ç.Y.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralanan Ç.Y.'yi kurtarıp, bir apartman sakininin evine aldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ç.Y, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.Y. olası bir iç kanama ihtimaline karşı gözlem altına tutulurken, kadının kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlayan polis, Ç.Y.'nin düşme anında evinde olan eşi Y.Y.'yi ifadesi için emniyete götürdü.

(İHA/DHA)

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Bursa
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