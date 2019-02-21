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İnanılmaz! Midesinden çıkan şoke etti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

Psikolojik rahatsızlıkları olan ve anksiyete ile mücadele eden 54 yaşındaki bir adamın midesinden çıkanlar karşısında doktorlar dahi şoke oldu. Zira adamın midesinden iki kilogram kadar taş parçası, şişe kapağı ve bozuk para çıkarıldı.

İnanılmaz! Midesinden çıkan şoke etti

Adam ağır mide ağrısı ve şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Birkaç tetkikin ardından adamın midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

Doktorlar elle yaptıkları muayenelerinde de küçük taşlar hissettiklerini söylediler.

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Operasyonun ardından adamın midesinden iki kilogram ağırlığında taş, şişe kapağı ve bozuk para çıkarıldı.

Adam daha sonra yaptığı açıklamada anksiyete ile savaştığını ve ilaç almak yerine bazen sakinleşmek için çakıl taşı yuttuğunu itiraf etti.

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Adam dokuz gün sonunda taburcu edilirken, yabancı cisimlerin adamın midesinde ne kadar süredir bulunduğu bilinmiyor.

ANKSİYETE NEDİR?

Anksiyete veya endişe, canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı halidir. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da açıklanabilir.

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