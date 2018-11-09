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İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Adana'da dün aynı hastanede tedavi görürken yaşamlarını yitiren Saliha Öztürk (67) ve Şaziye Öztürk (55) adlı kadınların cenazeleri karıştı. Şaziye Öztürk'ün yakınları, teslim aldıkları Saliha Öztürk'ün cenazesini Niğde'ye götürüp defnetti. Saliha Öztürk'ün oğlu Ulus İritaş, ulaştığı diğer ailenin "Cenazemizi gönderin, cenazenizi alın" dediğini söyledi.

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören soyisimleri aynı olan Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk, dün yaşamlarını yitirdi. Şaziye Öztürk'ün yakınları, sabah erken saatlerde cenazelerini teslim almak için hastanenin morguna geldi. Morg görevlisi isimleri karıştırınca Şaziye Öztürk'ün yakınlarına 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Saliha Öztürk'ün cenazesini teslim etti. Acılı aile, Saliha Öztürk'ün cenazesini Niğde'de toprağa verdi.

Saliha Öztürk'ün yakınları da cenazelerini teslim almaya geldiklerinde Şaziye Öztürk'ün cenazesiyle karşılaşınca şoke oldu. Durumu hastane yetkililerine bildiren Saliha Öztürk'ün oğlu Ulus İritaş, cenazelerin karıştığını burada öğrendi. Tutanaklara bakan yetkililer, cenazenin Şaziye Öztürk'ün yakınlarına teslim edildiğini tespit etti.

'CENAZEMİZİ GETİRİN, SİZİNKİNİ ALIN'

Bunun üzerine İritaş, annesinin cenazesini alan kişilere ulaşarak durumu anlattı. Ancak iddiaya göre Şaziye Öztürk'ün ailesi, kendi cenazelerinin getirilmesi durumunda defnettikleri Saliha Öztürk'ün cenazesini alabileceklerini söyledi. Savcılık izni olmadan mezarın açılamayacağını söyleyen Ulus İritaş, "Cenazemizi gönderin. Cenazenizi alın diyorlar. Ben bunu kabul etmedim. Annem buraya gelecek, bana teslim edilecek dedim. Mezarı boş kaldı. Annemi defnedemedim. Burada savcılığa başvurduk, ama bizi Niğde savcılığına yönlendirdiler" dedi.


'ANNEMİN CENAZESİNİ İSTİYORUM'

Annesinin cenazesini bugün babasının da bulunduğu mezarın yan tarafına defnedeceklerini ama bu karışıklıktan dolayı yapamadıklarını belirten Ulus İritaş, "Babam da burada yatıyor. Ona söz vermiştim. Annem yanına gelecek demiştim. Sözümü tutamadım. Annemi getiremedim. Yetkililere sesleniyorum. Ben annemin cenazesini istiyorum" dedi.

Savcılıktan alınan bilgiye göre cenazelerin 3 gün içinde değiştirilebileceği öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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