İnanılmaz olay: Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!

Hindistan'da bir çift 9 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı denedikten sonra doktora gitmeye karar verdi.

İlk testlerin ardından doktor çifte bir psikoloğa görünmeleri gerektiğini çünkü durumun normalden oldukça farklı olduğunu söyledi.

Yapılan testler sonucunda 30 yıldır kadın olarak yaşayan anne adayının aslında erkek olduğu ortaya çıktı.

Çok nadir görülen Morris sendromundan müzdarip kişinin dışarıdan görüntüsü kadına benzese de iç organları gelişmemiş bir erkeğe ait.

Ergenlik döneminde sesi kalınlaşmayan kişinin göğüsleri büyümüş ve dışarıdan bir vajinaya da sahip. Ancak rahmi olmayan kadının içinde hiç gelişmemiş testisleri bulunuyor.

Bu yüzden kişinin sıklıkla karın ağrısı çektiği çünkü testislerinden birinin tümöre dönüştüğü belirtildi.

Genç kadının ablası ve iki teyzesinde de aynı sendrom bulunduğu ortaya çıkarken kişinin hayati riskinin bulunmadığı belirtildi.

MORRIS SENDROMU NEDİR?

Testiküler feminizasyon sendromu, testisleri olan ve genetik olarak erkek cinsiyetine sahip bir kişinin dışarıdan kadın gibi göründüğü, nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Sendrom iki cinsiyetin bir arada taşındığı (interseksüel) bir durumu ifade eder ve erkek psödohermafroditizminin en yaygın tipidir.

Testiküler feminizasyon sendromu daha önceleri de bilinmesine rağmen, ayrıntılı olarak 1953 yılında Morris tarafından tarif edilmiştir. Bu sendrom aynı zamanda Morris Sendromu veya Androjen İnsensitif Sendromu olarak da bilinir.

