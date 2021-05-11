İnanılmaz! Pilotu hedef noktasına bağlamışlar!

Valeurs Actuelles adlı aşırı sağcı bir dergide hafta sonu yayımlanan ikinci muhtıraya bu kez kaç askerin imza attığı açıklanmadı ancak bildiri öncekinden farklı olarak dışarıdan imzaya da açıldı.

Fransa lideri Emmanuel Macron ve sivil yönetimin İslamcılığa karşı taviz verdiği savunulan bildiride, "Fransa'nın başarısız bir devlet olmasına izin vermeniz için mi savaştılar… Bir iç savaş çıkarsa, ordu kendi topraklarında düzeni koruyacaktır" ifadesi yer aldı:

"Hiç kimse bu kadar korkunç bir durumu istemez. Büyüklerimiz de (emekli askerler) istemez. Ama evet, Fransa'da iç savaş mayalanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz."

HEDEF NOKTASINA BAĞLANDI

Fransa gündemine bomba gibi düşen ikinci muhtıranın yanı sıra, bir savaş pilotunun 2019 yılında Hava Kuvvetleri'ne katıldığı gün çekilen görüntüyü Reuters haber ajansı yayınladı.

Korsika Adası'nda eğitime başlayan genç pilot, kabul testinde bir hedef noktasına bağlandı. Gözleri bağlı olan pilotun üzerinden savaş uçakları uçtu ve başının hemen üzerindeki hedefe ateş açtı.

İsmi açıklanmayan pilotun avukatı Frederic Berna, Reuters'a müvekkilinin Solenzara Hava Üssü'ne Mart 2019'da gittiğini ve olay sırasında birçok jetin alçak uçuş yaptığını söyledi.