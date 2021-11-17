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İnanılmaz Soygunlar filmi nasıl izlenir? İnanılmaz Soygunlar (Heist) nereden izlenir?

17.11.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnanılmaz Soygunlar (Heist) gerçek olaylardan uyarlanan senaryosu ile Netflix'te yayınlanıyor. 1 sezon 6 bölümden oluşan diziyi Netflix'e üye olarak izleyebilirsiniz. Dizide, sıradan insanların yaptığı sıra dışı soygunlar ve paçayı kurtarmak için sarf ettiği çabalar gösteriliyor. İşte detaylar...

İnanılmaz Soygunlar filmi nasıl izlenir? İnanılmaz Soygunlar (Heist) nereden izlenir?

İnanılmaz Soygunlar dizisinde Derek Doneen (Kailash), Nick Frew (We Are the Champions) ve Martin Desmond Roe (Two Distant Strangers) imzası yer alıyor. İnanılmaz Soygunlar dizisinin YouTube fragmanı:

İNANILMAZ SOYGUNLAR KONUSU NEDİR?

İnanılmaz Soygunlar dizisi 1. sezonuyla Netflix'te yer aldı. Dizi, üç farklı hikâyenin anlatıldığı 6 bölümden oluşuyor.

Heather Tallchief hipnoz etkisi altındayken azılı suçlu Roberto Solis'in Las Vegas'taki bir zırhlı kamyonetten 3,1 milyon dolar çalma planına yardım eder.

İnanılmaz Soygunlar filmi nasıl izlenir? İnanılmaz Soygunlar (Heist) nereden izlenir?

NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Netflix'e ğye olmak için Netflix'in resmi web sitesine erişim sağlayın. Ekranda kendinize en uygun olan planı seçin ve ardından “Devam Et” seçeneğine tıklayın. Sonrasında e-posta adresinizle birlikte kendinize ait bir şifre belirleyin. Ödeme yöntemi tercih edin. İyi seyirler...

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR 2021?

  • Temel Plan Aylık: 26,99 TL
  • Standart Plan Aylık: 40,99 TL
  • Özel Plan Aylık: 54,99 TL

TEMEL PLAN ÜYELİK ÜCRETİ VE İÇERİĞİ

  • Aylık ücret 26,99 TL
  • Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1
  • İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1
  • Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
  • Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır
  • HD ve ultra HD mevcut değildir.

STANDART PLAN ÜYELİK ÜCRETİ VE İÇERİĞİ

  • Aylık ücret 40,99 TL
  • Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2
  • İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2
  • Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
  • Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır
  • HD mevcut
  • Ultra HD mevcut değildir.

ÖZEL PLAN ÜYELİK ÜCRETİ VE İÇERİĞİ

  • Aylık ücret 54,99 TL
  • Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4
  • İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4
  • Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
  • Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı vardır
  • HD ve ultra HD mevcuttur.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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