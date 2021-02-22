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  4. İnanılmaz talep: Doktora gitti 'beni sağır edin' dedi!

İnanılmaz talep: Doktora gitti 'beni sağır edin' dedi!

22.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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İnanılmaz talep: Doktora gitti 'beni sağır edin' dedi!

İnsanların nefes alma sesinden rahatsız olduğunu söyleyen bir kadın doktora giderek inanılmaz bir talepte bulundu. Kadın doktordan kendisini sağır etmesini istedi.

İskoçya'da yaşayan Karen isimli kadının ilginç talebi dünya basınının gündemine bomba gibi düştü.

İskoçya'da yayınlanan bir TV programının son bölümüne canlı bağlanan kadın 'mizofoni' denilen bir hastalıktan muzdarip olduğunu söyledi.

Mizofoniden muzdarip kişiler ani seslere karşı sert tepkiler gösteriyor.

İnsanların nefes sesinden aşırı rahatsız olan kadın "Duydukça sinirleniyorum, sinirlendikçe daha yüksek duyuyorum" dedi.

"ÇOK SİNİRLENİYORUM"

İnsanlar özellikle onu sinirlendirmek için inadına nefes aldığında buna sinirlenmeyen Karen insanların rutin nefes alışlarına çok sinirlendiğini söylüyor.

İnsanların nefes almak zorunda olduğunu bildiğini bu yüzden tek çözümün sağır olması olduğunu iddia eden Karen canlı yayında daha önce kendini sağır etmesi için doktora gittiğini söyledi.


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