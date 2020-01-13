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  4. İnanılmaz! Testisi yumurta kabuğuyla kaplandı

İnanılmaz! Testisi yumurta kabuğuyla kaplandı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Hindistan'da ismi açıklanmayan bir adam boşaltım sorunları nedeniyle doktora gitti. Adamı muayene eden ürolojş uzmanı doktor adamın testislerinin birinin yumurta kabuğu gibi kireçle kaplandığını ortaya çıkardı. Tetkiklerin neticesinde ise bu sorunun sivrisinek ısırmasının yol açtığı enfeksiyon nedeniyle olduğu belirtildi.

İnanılmaz! Testisi yumurta kabuğuyla kaplandı

80 yaşındaki adam idrarından kan gelince doktorun yolunu tuttu. Aynı zamanda idrara çıkarken de zorlanıyordu.

Doktor idrar yolu enfeksiyonu semptomları gösteren adamı muayene etti. Ancak bu muayene sonucunda adamın bir testisinin yumurta kabuğu gibi kireçle kaplandığı ortaya çıktı.

Elle muayenede ise adamın bir testisinin taş gibi sertleştiği ortaya çıktı. Doktor bunun sivrisinek larvalarından kaynaklandığını adamın muhtemelen bir sivrisinek tarafından ısırıldığını öne sürdü.

Bu tarz larvalar lenf damarlarına ulaştığı takdirde çok sa-yıda sağlık sorununa neden olabiliyor.

Adama öncelikle ilaç tedavisi uygulanacağı eğer sonuç alınamazsa cerrahi operasyon yapılacağı belirtildi.

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