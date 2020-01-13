İnanılmaz! Testisi yumurta kabuğuyla kaplandı

80 yaşındaki adam idrarından kan gelince doktorun yolunu tuttu. Aynı zamanda idrara çıkarken de zorlanıyordu.

Doktor idrar yolu enfeksiyonu semptomları gösteren adamı muayene etti. Ancak bu muayene sonucunda adamın bir testisinin yumurta kabuğu gibi kireçle kaplandığı ortaya çıktı.

Elle muayenede ise adamın bir testisinin taş gibi sertleştiği ortaya çıktı. Doktor bunun sivrisinek larvalarından kaynaklandığını adamın muhtemelen bir sivrisinek tarafından ısırıldığını öne sürdü.

Bu tarz larvalar lenf damarlarına ulaştığı takdirde çok sa-yıda sağlık sorununa neden olabiliyor.

Adama öncelikle ilaç tedavisi uygulanacağı eğer sonuç alınamazsa cerrahi operasyon yapılacağı belirtildi.

