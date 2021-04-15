İnanılmaz: Venüs’teki gazlar canlı yaşamını gösteriyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a gönderdiği Perseverance aracının yaşam izi bulma çalışmaları sürerken, Venüs’te ortaya çıkan bulgular bilim dünyasında heyecan yaratıyor.

Yüzey sıcaklıkları 400 dereceyi bulan ve adeta bir cehennemi andıran Venüs’ün atmosferindeki bulutlarda fosfin gazı izleri bulunduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu bulguları inceleyen uzmanlar, renksiz, yanıcı ve zehirli bir gaz olan fosfinin Venüs’ün sıcak atmosferinde yok olması gerektiğini ancak bunu engelleyen bir durum olduğu ihtimalini değerlendiriyor.

‘BÜYÜK BİR ŞOKTU’

Cardiff Üniversitesi’nde astronomi alanında çalışan Prof. Dr. Jane Greaves, fosfin gazının varlığının en basit açıklamasının, Venüs’ün bulutları içinde yaşayan bir uzaylı mikroorganizma kolonisinin varlığı olabileceğine işaret etti. Dünya atmosferindeki fosfinin bataklıklardaki bakteriler tarafından açığa çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Greaves, “Bulutların organizmalarla dolu olması gibi ekstrem senaryoları kolayca dışarıda bırakabilirdik. Ancak Venüs atmosferinde fosfin olması büyük bir şoktu” dedi.