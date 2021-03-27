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İnanılmaz! Zeynep Tokuş'un oğlu 20 yaşına girdi

27.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlardan uzaklaşıp, yoga eğitmenliğine başlayan Kurtlar Vadisi ile tanınan Zeynep Tokuş'un oğlu Alp 20 girdi. Annesinin en ve büyük destekçilerinden biri olan Alp Helvacı, annesi gibi spora düşkün bir delikanlı.

İnanılmaz! Zeynep Tokuş'un oğlu 20 yaşına girdi

1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından rol aldığı 'Deli Yürek' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş uzun süredir setlerden uzak. 605ee41a7152d80b08aba3e2

Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor.

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Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden...

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2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında...

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Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu "Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir.

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Güven,sorumluluk alma, teslim olma, yardımlaşma ve birlikte uyum içinde hareket etme gibi konularda bizi geliştirir. Partnerim canım oğlum" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı...

Ekran Alıntısı
Zeynep Tokuş’un hamileyken hayatına giren yoga, ara verse de, bir tutkuya dönüştü. 2017’de bir akroyoga yarışmasını kazanarak bursla Bali’ye, eğitmenlik eğitimi almaya gitti. Kendi kelimeleriyle “Hâlâ hem öğrenerek hem de öğreterek” yolculuğuna devam ediyor...

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş Instagram
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