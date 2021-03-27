İnanılmaz! Zeynep Tokuş'un oğlu 20 yaşına girdi

1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından rol aldığı 'Deli Yürek' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Zeynep Tokuş uzun süredir setlerden uzak.

Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile nikah masasına oturan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor.

Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş, çalışmaları sırasında eşinden ve oğlu Alp'ten de destek alıyor. Alp, Zeynep Tokuş'un işadamı Bülent Helvacı ile olan evliliğinden...

2001 doğumlu Alp, Sabancı Üniversite'sinde okuyor. Spora da oldukça meraklı olan Alp, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Yelken takımında...

Acroyoga'da profesyonelleşen Zeynep Tokuş, oğlu ile birlikte çalıştığı videoyu "Hayat tek başımıza yaşadığımız bir düzen değil...sürekli birileriyle ilişki halindeyiz... ailemiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vs... yoga bireysel olarak bize sonsuz fayda sağlarken, acroyoga ve partner yoga da bu anlamda ilişkilerimizi çok geliştirir.