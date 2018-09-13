İnanmak güç! Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

Makyaj yeteneği ile sinema ve çizgi filmlerde gördüğümüz karakterere bürünebilen 18 yaşındaki Ilona Bugaeva'nın şaşırtan değişimi...

Rus cosplay sanatçısı Ilona Bugaeva, makyaj yeteneği ve hayal gücü ile şekilden şekle giriyor.

18 yaşındaki Rus sanatçı Ilona Bugaeva doğru makyaj ve kıyafetlerin yardımıyla istediği her karaktere bürünebiliyor!

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18 yaşındaki genç sanatçı Harry Potter'ın sevilen ismi Hermonie Granger'dan Game of Thrones'un güçlü Khalessi'si Daenerys Targaryen'e kadar tüm ünlü karakterleri müthiş bir şekilde yorumluyor.