HABER

İnanmak güç! Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 09:42 | Son Güncelleme

Makyaja olan yeteneğiyle kendini şekilden şekle sokan Rus cosplay sanatçısı herkesin beğenisini topladı.

Makyaj yeteneği ile sinema ve çizgi filmlerde gördüğümüz karakterere bürünebilen 18 yaşındaki Ilona Bugaeva'nın şaşırtan değişimi...

Bu değişim hayrete düşürdü

1 / 50

Rus cosplay sanatçısı Ilona Bugaeva, makyaj yeteneği ve hayal gücü ile şekilden şekle giriyor.
2 / 50

18 yaşındaki Rus sanatçı Ilona Bugaeva doğru makyaj ve kıyafetlerin yardımıyla istediği her karaktere bürünebiliyor!
3 / 50

18 yaşındaki genç sanatçı Harry Potter'ın sevilen ismi Hermonie Granger'dan Game of Thrones'un güçlü Khalessi'si Daenerys Targaryen'e kadar tüm ünlü karakterleri müthiş bir şekilde yorumluyor.
4 / 50

İşte Ilona Bugaeva'dan cosplay örnekleri...
5 / 50

6 / 50

7 / 50

8 / 50

9 / 50

10 / 50

11 / 50

12 / 50

13 / 50

14 / 50

15 / 50

16 / 50

17 / 50

18 / 50

19 / 50

20 / 50

21 / 50

22 / 50

23 / 50

24 / 50

25 / 50

26 / 50

27 / 50

28 / 50

29 / 50

30 / 50

31 / 50

32 / 50

33 / 50

34 / 50

35 / 50

36 / 50

37 / 50

38 / 50

39 / 50

40 / 50

41 / 50

42 / 50

43 / 50

44 / 50

45 / 50

46 / 50

47 / 50

48 / 50

49 / 50

50 / 50

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ilona Bugaeva MAKYAJ

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Diğer Haberler
Bunlar da Ürdün'ün zengin çocukları

Bunlar da Ürdün'ün zengin çocukları

iPhone Xs, iPhone Xs Plus ve iPhone Xr tanıtıldı!

iPhone Xs, iPhone Xs Plus ve iPhone Xr tanıtıldı!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Photoshop sanan yanılıyor! Gördükleriniz karşısında şaşkına döneceksiniz

Photoshop sanan yanılıyor! Gördükleriniz karşısında şaşkına döneceksiniz

Ağustos ayının en ilginç arkeolojik keşifleri

Ağustos ayının en ilginç arkeolojik keşifleri

Dünyanın en komik vahşi yaşam fotoğrafları

Dünyanın en komik vahşi yaşam fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.