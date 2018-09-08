BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Adeta bölgede kıskandıracak bir noktaya geldik. Bundan dolayı birçok kişi ve kurumun hedefi haline geldik. Bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bunların üstesinden gelme gücüne ve kudretine sahiptir. İnanmak zaferin yarısıdır." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "737'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamındaki "Geleneksel Şifalı Pilav Kazanı Kapak Açma" programına katıldı.

Daha sonra bir Yörük çadırında Yörük derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Söğüt'te olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Dönmez, bu coğrafyanın bir evladı olarak, çocukluktan bu zamana kadar geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Özellikle son yıllarda bu etkinliklerin çeşitlenmesi, olayı sadece bir buluşma noktası olmanın ötesinde yörenin ve ulusun sorunlarının tartışıldığı, çözüm arandığı bir platform haline getirilme niyeti ve düşüncesi son derece yerindedir." diye konuştu.