İnat etti, tel örgü çekti, iki yıl mahalleliyi canından bezdirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir vatandaşın kazandığı dava sonrasında hakkını alamadığı gerekçesiyle tel örgüyle çevirdiği yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik arsa içinde kalan yol kaymakam talimatıyla tekrar ulaşıma açıldı. Yaklaşık 2 yıldır evlerine gitmek için tel örgülerin arasından geçerek zor anlar yaşayan özellikle yerleşik yabancıların olduğu mahalleli ve çevre halkı, yolun açılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Alanya Oba Mahallesi’nde yaşayan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18’inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Okşar, Alanya 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı davayı 8 yıl önce kazandı. Oba Belediyesinin Büyükşehir Yasası sonrası kapanmasının ardından geçen sürede çözüm üretilmediği gerekçesiyle Hasan Okşar, kendisine ait Obaçay Caddesi’ndeki yolun da bulunduğu arsasını tel örgülerle çevirdi.

Vatandaşlar tellerin arasından geçerek güçlükle evlerine gidebiliyordu

Özellikle yerleşik yabancıların ikamet ettiği bölgede yolun trafiğe kapanması araçlar ve yayalara zor anlar yaşattı. Yolun kapalı olduğunu fark etmeyerek bölgeye giren birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, bölgede yaşayan yerli ve yabancı kişiler ise tellerin arasından geçerek güçlükle evlerine gidebiliyordu.