'İnatçı öksürük, hastalığın habercisidir'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da özel hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, 'inatçı' diye tabir edilen sürekli öksürüklerin insan yaşamını tehdit eden tehlikeli hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

Başta kış olmak üzere her mevsimde enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan öksürüğün, yaşamı tehdit eden önemli hastalıkların habercisi olabileceğini söyleyen Dr. Adem Yılmaz, bundan dolayı uzun süre geçmeyen öksürük şikayeti olan kişinin bir an önce doktora başvurması gerektiğini belirtti. Yapılacak inceleme ve sonuca göre tedavi planı belirlenmesinin ardından öksürükle mücadeleye başlanabileceğini dile getiren Dr. Yılmaz, "Öksürük bir hastalık değil, belirtidir. Öksürüğün en sık görülen nedenleri astım, reflü ve çeşitli enfeksiyonlar olmakla birlikte; akciğer kanseri, tüberküloz ve KOAH gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar da olabilir. Tüm bunların dışında sigara kullanımı da kronik öksürüğe yol açmaktadır" dedi.

2 HAFTA SÜRERSE ARAŞTIRILMALI

Öksürüğün ortalama 4 hafta süreyi geçtiğinde uzun süreli, sekiz hafta sürdüğünde inatçı, yani “kronik” olarak adlandırıldığını söyleyen Dr. Adem Yılmaz, bu süreçlerde sıklıkla sinüzit, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının takiben ortaya çıktığını kaydetti. Öksürük süresinin 2 haftayı geçmesi durumunda mutlaka bir doktor kontrolüne başvurulması gerektiğini vurgulayan Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uzun süre devam eden inatçı öksürüğü bulunan kişiler için tedavide ilk adım muayene, hasta öyküsünün alınması ve nedenin belirlenebilmesine yönelik tetkikler yapılmasıdır. Bazı kan tetkikleri, akciğer grafiği ve solunum fonksiyon testleri ilk aşamada yapılabilir. Bunların dışında gerekli görüldüğü takdirde ise akciğer tomografisi, sinüzit yönünden değerlendirme, bronkoskopi gibi ileri tanısal yöntemlere de başvurulabilir. Uzun süren öksürük şikayetleri ciddiye alınmalı, daha fazla vakit kaybedilmeden mutlaka doktora danışılmalı ve nedene yönelik tedaviler ile şikayetlerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır."

