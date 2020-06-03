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  4. İnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılar

İnatçı sürücülerin gişe savaşı! Böyle sıkıştılar

İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2020 09:51 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ispartakule Gişelerde ilginç anlar yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aynı gişeden geçmeye çalışan iki otomobilin gişelerde sıkışıp kaldığı görüldü. İlginç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlginç kaza geçtiğimiz 29 Şubat Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule Gişelerde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, gişelerden geçerek yoluna devam etmek istedi. Sürücüler gişeden geçecekleri esnada biri direksiyonu kırarak diğerinin gireceği gişeye girmeye çalıştı. Bu nedenle de iki sürücü gişelerde sıkıştı.

Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. İlginç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

(Özel) İstanbul’da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada

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