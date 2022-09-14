İnatçı Yağlarınızdan Kurtulun! Göbek Eritmek İçin En Faydalı Yöntemler

İnsülin direnci, az hareket etme, metabolik rahatsızlıklar ve yanlış beslenme sebebi ile oluşan göbek yağlarından istikrarlı bir süreç ile kurtulabilirsiniz. Göbek yağlarınızdan kurtulma sürecinde size yardımcı olacak besinleri yazımızda sizler için derledik. Yağ yakma konusunda etkili olan yiyecekler, içecekler ve daha birçok detay yazımızın devamında yer alıyor…

Yağ Yakma Konusunda En Etkili Yiyecekler

Göbek yağlarınızdan kurtulurken süreci hızlandırabilecek birtakım yiyecekler bulunuyor. Bu besinlerin direkt olarak yağ yakıcı etkisi olmasa da; diyet ve spor ile birleştiğinde etkileri oldukça fazla. Metabolizmanızı hızlandırırken aynı zamanda göbek yağı eritme sürecinizi hızlandıracak olan en etkili yiyecekler şu şekilde sıralanıyor…

Yumurta

Somon

Hindistan cevizi yağı

Avakado

Kavrulmamış kuruyemişler

Zeytinyağı

Bitki çayları

Sade kahve

Detoks Suyu İle Fazlalıklarınızdan Kurtulun

Göbek yağından kurtulmak isteyen bireylerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de ‘’Detoks suyu ne işe yarar? sorusu oluyor. Göbek yağınızı eritmek istiyorsanız özel bir şekilde hazırlanan detoks sularından da yardım alabilirsiniz. Bu süreçte hem tok kalmanızı hem de ödemlerinizden kurtulmanız sağlayan detoks suyu, göbek yağlarınızdan hızlı bir şekilde kurtulmanıza da fayda sağlıyor. İşte yağ yakma sürecine destek olan detoks suyu tarifi…

İhtiyacınız olan malzemeler;

750 ml su

2 yemek kaşığı yeşil çay/2 poşet yeşil çay

1 şişe doğal maden suyu

Bu bölümde ‘’Detoks suyu nasıl yapılır?’’ sorusunun cevabını vereceğiz. Detoks suyu hazırlarken kullanmanız gereken malzemeleri yukarıda derledik. Bu noktada ilk olarak 750 ml kaynar suda 2 yemek kaşığı ya da 2 poşet yeşil çayı 10-15 dakika arasında demlemeniz gerekiyor. Demleme işlemini tamamladıktan sonra soğuyan yeşil çayın üzerine sade sodayı eklemelisiniz. Dilerseniz hazırladığınız karışımın içerisine sevdiğiniz yeşillikleri katabilirsiniz. Detoks suyunuz hazır, afiyet olsun!

Yağ Yakıcı Baharatların Etkisini Keşfedin

Alt göbek eritme sürecinizde pek çok baharattan da faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Yağ yakıcı baharatlar; metabolizmanızı hızlandırırken, aynı zamanda yağlarınızdan kısa bir sürede kurtulmanızı sağlıyor. Aynı zamanda sağlığa olan etkileri ile de dikkat çeken yağ yakıcı baharatlar şu şekilde sıralanıyor…

Keten tohumu

Karanfil

Tarçın

Kinoa

Karabiber

Zencefil

Acı biber

Karanfil

Doğanın Nimetlerinden Faydalanın! Yağ Yakıcı Bitki Çayları

Göbek eritme yollarından birinin de bitki çayı tüketmek olduğunu biliyor muydunuz? Evet, doğanın nimeti olarak tanımlanan bitki çayları, yağ yakma sürecinizde size destek olacak. Peki yağ yakma sürecinde tercih edebileceğiniz bitki çayları hangileri? İşte cevabı…

Mate Çayı: İştah kesici ve ödem atıcı etkisi bulunuyor.

Maydanoz Çayı: Sindirimi kolaylaştırıyor ve vücuda mineral takviyesi yapıyor.

Beyaz Çay: Fazla yağın vücut tarafından depolanmasını engelliyor.

Pu-Erh Çayı: Sahip olduğu kateşinler ile kilo verme sürecini hızlandırıyor.

Yaban Mersini Çayı: Açlık hissini bastırarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

Tarçın Çayı: Termojenik etkisi ile metabolizmayı hızlandırıyor.

Biberiye Çayı: Sahip olduğu vitamin ve mineraller ile hazımsızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

Yağ Yakıcı Yoğurt Kürünü Deneyin

Yağ yakım sürecinizi destekleyen ve kısa sürede daha çok yağ kaybetmenizi sağlayan bazı kürler bulunuyor. Bu kürlerin arasında en popüleri ise yoğurt kürü! Yoğurt kürünün bu kadar popüler olmasının bir sebebi var elbette. Pek çok kişi tarafından denenen ve onaylanan yoğurt kürü, tokluk derecenizi artırıyor ve yağ yakım sürecinize destek oluyor. İşte tüm ayrıntıları ile göbek eritme kürü…

İhtiyacınız olan malzemeler:

Yarım su bardağı yağsız yoğurt

1 şişe maden suyu

2 yemek kaşığı doğal limon suyu

Yarım çay kaşığı nane

İlk olarak yarım su bardağı yağsız yoğurdu uygun bir kâseye koyarak dikkatli bir şekilde karıştırmalı, ardından maden suyunu ekleyerek tekrar karıştırmalısınız. Daha sonra hazırladığınız karışıma limonu ve naneyi ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdığınız yoğurt kürünü bir bardağa koyup tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Egzersizi İhmal Etmeyin! Sporun Yağ Yakımındaki Faydaları

Göbek eritme yollarından bahsedip de sporu ele almamak olmaz! Bu süreçte tüketeceğiniz kürler, detoks suları ve yağ yakıcı bitkiler; spor ve dengeli beslenme ile birleştiği takdirde maksimum fayda almanızı sağlayacak. Dolayısıyla bu noktada sporun yağ yakımındaki etkisinin oldukça fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Düzenli olarak spor yaptığınız takdirde, göbek yağlarınızdan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabileceksiniz. Bu süreçte tercih edebileceğiniz göbek eritme egzersizleri şu şekilde sıralanıyor…