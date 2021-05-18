İnce Cumhurbaşkanlığı Adaylığını İlan Etti

Memleket Partisi Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez bir basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, diğer muhalefet partilerini “korkaklıkla” suçladı, eski partisi CHP’de demokrasi olmadığını iddia ederek Cumhurbaşkanı seçilmeyi amaçladığını ilan etti. Memleket Partisi’nin dünkü resmi kuruluşunun ardından İnce, bugün genel merkez binası önünde il teşkilatları kuruluşunda görev alanların katılımıyla ilk toplantısını düzenledi. “Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket. Atatürkçü, Cumhuriyetçi demokrat bir parti olacağız” diyen İnce, özellikle 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP’ye eleştiriler CHP’nin Millet İttifakı oluşumuyla diğer muhalefet partileriyle birlikte hareket etme yaklaşımından rahatsızlığını ortaya koyduğu gözlemlenen İnce, isim vermeden, geçmişte CHP’nin ortak aday arayışında Abdullah Gül ile görüşmüş olmasına tepki gösterdi. İnce, “Korkak bir muhalefet var. Tek başıma ben iktidar olurum diyemeyeceksin, Tayyip Erdoğan’a imza verip sonra altını oymaya çalışan kişiden medet umacaksın. Senin altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın. Biz kendi gücümüzle iktidar olacağız” dedi.

Corona virüsü salgınıyla mücadelede iktidarın yürüttüğü yanlış politikalara muhalefetin yeterince ses çıkarmadığı görüşündeki İnce, “Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Okullar kapalı, camiler açık. Okulda bulaşıyor da camide bulaşmıyor mu? ‘Aman bunu söylemeyelim.’ Niye? ‘Yanlış anlarlar’ Cami bunların babası mı, cami hepimizin evi. Nasıl söylemeyeceğiz? Söyleyeceğiz. Lokantalar kapalı, lokantalardan ne istiyorsunuz ya. Uçaklar 200 kişi yan yana binebiliyor, toplu taşımada 2 saat yolculuk yapıyorsun, lokantalar kapalı. Bunun hesabını soramayan bir muhalefet var. Deniz kenarında bankta otursan ceza yersin, 5 milyonluk teknede yüzersen serbest. Sizin adaletinizi sevsinler. Muhalefet olmadığı için iktidar bunu yapabiliyorlar. Köpeksiz köyü bulup değneksiz dolaşıyor iktidar bugün” diye konuştu. Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin nasıl bir parti olacağını ise “Atatürk’e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz. Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek. Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali’den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali’nin yüreği olacak önce yüreği… İki ay sonra herkes görecek meydanları. İlk seçimde Memleket Partisi iktidar olacak. Size Memleket Partisi adına söz veriyorum” sözleriyle açıkladı.

Memleket Partisi’nin dört ilkesini anlattı ve logosunu savundu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, salgın nedeniyle artık eğitimdeki temel unsur internet olduğu için tüm Türkiye’ye hızlı ve ücretsiz internet hizmeti sunmak istediklerini söyledi. Bunun ilk icraatı olacağını açıklayan İnce, “Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde, bu ülkeyi yönettiğimizde, ilk işimiz bütün öğrencilerin öğrenim yaşamları boyunca internetleri ücretsiz olacak” sözleriyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı da ilan etti. Memleket Partisi’nin dört ana hedefe sahip olduğunu kaydeden İnce, bu hedefleri ekonomi, katılımcı demokrasi, hukukun üstünlüğü ve barış ile güvenlik olarak şöyle sıraladı: “Birincisi ekonomik kalkınma. Ekonomik göstergeleri anlatırken klasik anlatımlardan vazgeçeceğiz. Ekonomik büyümeyi tabii ki konuşacağız. Ama vahşi kapitalizmden uzak duracağız. Yaşam kalitesini konuşacağız. Kişi başına düşen geliri tabii ki konuşacağız, ama adil dağılımı konuşacağız. İyi yaşam tarzının nasıl olacağını konuşacağız. Yapılan bina sayısını değil. En kolay iş bina yapmaktır. Önemli olan eğitimin niteliğini yükseltmektir. Tarım ve hayvancılığı konuşacağız. Markalaşmayı konuşacağız. Dünyada 100 ünlü marka arasında bir tane ünlü Türk markası yok. Turizmi konuşacağız. Batırdılar turizmi. En ünlü firmalar bile Türkiye’de batmak üzere. Turizm sektörüne en az yardım yapan ülke Türkiye. İkinci hedefimiz katılımcı demokrasi. Devlet kurumlarına olan güveni yeniden tesis edeceğiz. Laikliği konuşmaktan korkmayacağız. Kimse laikliği konuşmuyor ya, neden çekingeniz. İslam alemine bir bakın, o zaman Türkiye’nin farkını, o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, laikliğin farkını anlarsınız. Dünyada laikliğin, dinin ve dindarların gerçek koruyucusu olduğunu anlatacağız. Likayatı esas alacağız. Öğretmen yetiştirmeyi yeniden ele alacağız. Eğitim sistemini dünyayla rekabet edebilir hale getireceğiz. Sayıştay’ı yeniden yapılandıracağız. Örgütlü bir toplumun gelişmesi için yasal düzenlemeler yapacağız. Üçüncü büyük hedefimiz hukukun üstünlüğü. Yargıya olan güveni yeniden tesis edeceğiz. Türkiye’yi Avrupa’ya kaçmak isteyenlerin geçiş noktası olmaktan kurtaracağız. Her türlü övgüye layık olan şehit, gazi yakınlarına en iyi derecede bakacak bu ülke. Dış politikamıza saptırılan ekseninden gerçekçi rotasına yeniden getireceğiz. Dördüncü hedefimiz barış ve güvenliktir. Türkiye’yi Avrupa’ya kaçmak isteyenlerin geçiş noktası olmaktan kurtaracağız.”