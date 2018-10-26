İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- CHP'li Muharrem İnce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirterek, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, hiç merak etmeyin" dedi.

24 Haziran Genel Seçimleri'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, partisinin Adapazarı'nda bir düğün salonunda düzenlediği 'Cumhuriyet Gecesi' programına katılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine eşlik etti. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirten İnce, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, senet veririm hiç merak etmeyin. Bir mucize yaratmak zorundayız. Bir mucize oluşturmak zorundayız, olmazları olur kılmalıyız. Bu ülkede Anayasa olmayabilir, Anayasa Mahkemesi görevini yapmayabilir, bu ülkede kurumlar çökertilmiş diz çöktürülmüş olabilir, bu ülkenin üniversiteleri suskun, sivil toplumu içine kapanmış olabilir. Bütün bunlara rağmen emin olun ki her mahkemede bir mübaşir, her karakolda bir çavuş, her okulda bir öğretmen, her dağda bir çoban, her caddede bir esnaf, her okulda bir öğrenci var Cumhuriyetçi bunu böyle bilin" diye konuştu.

İnce 'Andımız' konusuna da değinerek şöyle konuştu:

"Bugünlerde bir tartışmadır gidiyor. Andımız söylenecek mi söylenmeyecek mi? Değerli hemşerilerim Türküm diyemez daha önce diyemedi, doğruyum dese yalan, çalışkanım dese komik, küçüklerimi korumak dese yurtlarda çocuklara her gün tecavüz ediyorlar, büyüklerimi saymak dese Cumhuriyet'in kurucularına iki ayyaş diyor. Milletimi sevmek dese al ananı git diyor, Soma'da madenciyi tekmeletiyor, onun için kızmayın bunlara söyleyemez ki, hangisini söyleyecek?"