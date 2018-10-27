HABER

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 02:55 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirterek, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

24 Haziran Genel Seçimleri'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, partisinin Adapazarı'nda bir düğün salonunda düzenlediği 'Cumhuriyet Gecesi' programına katılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine eşlik etti.

"OLMAZLARI OLUR KILMALIYIZ"

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirten İnce, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, senet veririm hiç merak etmeyin. Bir mucize yaratmak zorundayız. Bir mucize oluşturmak zorundayız, olmazları olur kılmalıyız. Bu ülkede Anayasa olmayabilir, Anayasa Mahkemesi görevini yapmayabilir, bu ülkede kurumlar çökertilmiş diz çöktürülmüş olabilir, bu ülkenin üniversiteleri suskun, sivil toplumu içine kapanmış olabilir. Bütün bunlara rağmen emin olun ki her mahkemede bir mübaşir, her karakolda bir çavuş, her okulda bir öğretmen, her dağda bir çoban, her caddede bir esnaf, her okulda bir öğrenci var Cumhuriyetçi bunu böyle bilin." diye konuştu.

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

ANDIMIZ AÇIKLAMASI

İnce 'Andımız' konusuna da değinerek şöyle konuştu, "Bugünlerde bir tartışmadır gidiyor. Andımız söylenecek mi söylenmeyecek mi? Değerli hemşerilerim Türküm diyemez daha önce diyemedi, doğruyum dese yalan, çalışkanım dese komik, küçüklerimi korumak dese yurtlarda çocuklara her gün tecavüz ediyorlar, büyüklerimi saymak dese Cumhuriyet'in kurucularına 'iki ayyaş' diyor. Milletimi sevmek dese 'al ananı git' diyor, Soma'da madenciyi tekmeletiyor, onun için kızmayın bunlara söyleyemez ki, hangisini söyleyecek?"

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

(DHA)

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralıKonya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktıABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince Cumhurbaşkanlığı seçimi andımız

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Antalya ve İzmir'de deprem

Antalya ve İzmir'de deprem

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan 'Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil' haberine açıklama: Çarpıtıldı

İlber Ortaylı'dan 'Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil' haberine açıklama: Çarpıtıldı

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.