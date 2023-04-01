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İnce'den dikkat çeken açıklama: Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

01.04.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aday olduğu için kendine kızanlara yönelik yeni bir paylaşımda bulundu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı eleştiren İnce, "Biz seçime girmezsek Erdoğan seçimi ilk turda alacak, tek bir kayığa bindirdiği muhalefeti kolayca batıracak. Biz bu oyunu bozuyoruz." ifadelerini kullandı.

İnce'den dikkat çeken açıklama: Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre seçim 4 aday arasında geçecek. Seçim hazırlıkları siyasi partilerde tüm hızıyla devam ederken en çok konuşuşan konulardan biri Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelen İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehinde çekileceği iddiaları konuşulmuştu. İnce, bu iddiaları redderken son yaptığı açıklamayla da seçime katılacağını bir kez daha vurguladı.

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Sosyal medyadan açıklama yapan İnce paylaşımına, "Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime" notunu düştü. CHP'den ayrılış sürecini, neden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalarda bulunan İnce kendine kızanlara şu ifadelerle seslendi;

"BİZ SEÇİME GİRMEZSEK ERDOĞAN İLK TURDA ALACAK"

Ben bu adayın da bu stratejinin de ilk turda seçimi kazanacağına inanmıyorum. Millet İttifakının oyu yüzde 50'nin biraz üzerinde, biz seçime girdiğimizde bunun altına düşecek şeklide bir algı yaratıldı. Böyle bir durum yok. Şuna samimiyetle inanıyorum ki biz seçime girmezsek Erdoğan seçimi ilk turda alacak, tek bir kayığa bindirdiği muhalefeti kolayca batıracak. Biz bu oyunu bozuyoruz. Oylarımızın yüzde 1 veya 2 olduğu konusunda sizi ikna ettiler. Hâlbuki biz biliyoruz ki şu anda yüzde 16 ve kampanya sonrası çok daha yukarı çıkacak. Aldığımız oylar da ağırlıklı olarak kararsızlardan ve sandığa gitmekte isteksiz olan seçmenlerden geliyor. Algı manipülasyonun aksine bizim sahnede olmamız gün geçtikçe daha iyi anlaşılacak ki Cumhur İttifakı'nın aleyhinedir. Daha önce de ifade etmiştim, Erdoğan'ın rakibini millet sandıkta belirleyecek, seçmenlerin süreç içerisinde Erdoğan'ı yenebileceğine inandığı kişinin etrafında toplanacağına inanıyorum.

Muharrem İnce'nin açıklamalarının tamamı ise şu şekilde;

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