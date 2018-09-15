İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Twitter hesabından açıklama yapan CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir reyonun önünde market arabası kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Artan gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri fiyatlarını eleştiren İnce “Dünyanın en çok yakan arabası! 20 dakikada 300 metre yol yaptım 450 TL yaktı” dedi.
Dünyanın en çok yakan arabası! 20 dakikada 300 metre yol yaptım 450 TL yaktı. pic.twitter.com/9weU3WVNzp— Muharrem İNCE (@vekilince) 15 Eylül 2018
İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar
Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar
İsveç'te patlama! Terör alarmı verildi!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum