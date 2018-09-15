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İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

CHP’de genel başkanlık için adı anılan Muharrem İnce, markete giderek gıda fiyatlarını eleştirdi. Market arabasıyla twitter hesabından bir de fotoğraf paylaşan İnce "Dünyanın en çok yakan arabası! 20 dakikada 300 metre yol yaptım 450 TL yaktı" dedi.

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Twitter hesabından açıklama yapan CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir reyonun önünde market arabası kullanırken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

DÜNYANIN EN ÇOK YAKAN ARABASI

Artan gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri fiyatlarını eleştiren İnce “Dünyanın en çok yakan arabası! 20 dakikada 300 metre yol yaptım 450 TL yaktı” dedi.


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