İnce: Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da yarışa gireceğim

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP'nin, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağıyla ilgili, “Eğilim yoklaması olursa, 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmadan ‘gel aday ol’ derlerse, aday değilim. Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değil, Türkiye derdindeyim” dedi.

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı 40 dakikalık görüşmesinin ardından açıklama yapan Muharrem İnce, ''Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle genel başkana bildiklerimi, tespitlerimi, önerilerimi, kaygılarımı ve bazı illerle ilgili bildiklerimi aktardım. Partimin emrinde olduğumu söyledim. Bu yerel seçimlerde birlikte çalışacağız. Başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağımızı anlattım'' diye konuştu.

CHP’nin 1989 yılında hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysa bugün de bunun mümkün olabileceğini Kılıçdaroğlu’na aktardığını belirten İnce, “Fakat bunu yapmak için 1989'da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. 1989'da ne yapmıştık hatırlayın; Sayın Nurettin Sözen İstanbul'da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen sandığa ön seçime girmişti. Tek kişi olarak sandıktan çıkınca seçimi de almıştı. İstanbul, Ankara, İzmir Mersin, Adana'da sandık koyarsak ve bu sandığı da ön seçim değil, eğilim yoklaması yaparsak, bunun doğru olacağını ilettim'' dedi.