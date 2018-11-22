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İnce: Eğilim yoklaması olursa İstanbul'da yarışa gireceğim

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

CHP'nin, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağıyla ilgili, “Eğilim yoklaması olursa, 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP'nin, 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağıyla ilgili, “Eğilim yoklaması olursa, 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmadan ‘gel aday ol’ derlerse, aday değilim. Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değil, Türkiye derdindeyim” dedi.

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı 40 dakikalık görüşmesinin ardından açıklama yapan Muharrem İnce, ''Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle genel başkana bildiklerimi, tespitlerimi, önerilerimi, kaygılarımı ve bazı illerle ilgili bildiklerimi aktardım. Partimin emrinde olduğumu söyledim. Bu yerel seçimlerde birlikte çalışacağız. Başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağımızı anlattım'' diye konuştu.

CHP’nin 1989 yılında hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysa bugün de bunun mümkün olabileceğini Kılıçdaroğlu’na aktardığını belirten İnce, “Fakat bunu yapmak için 1989'da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. 1989'da ne yapmıştık hatırlayın; Sayın Nurettin Sözen İstanbul'da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen sandığa ön seçime girmişti. Tek kişi olarak sandıktan çıkınca seçimi de almıştı. İstanbul, Ankara, İzmir Mersin, Adana'da sandık koyarsak ve bu sandığı da ön seçim değil, eğilim yoklaması yaparsak, bunun doğru olacağını ilettim'' dedi.

'BEN BUNUN DAHA DOĞRU OLACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİM'

Ön seçim ya da aday yoklamasının hakim gözetiminde yapılacağını vurgulayan İnce şöyle devam etti:

"Bunun bir süresi vardır. Seçime yakın, 45- 50 gün kala yapılır. Buna gerek yoktur. Bu doğru değildir. Bunun daha kolayı var. O da eğilim yoklaması. Hakim olmadan, seçim kurulu olmadan partililer olarak milletvekilleri sandığın başında durur. 130 gün varken yapabiliriz bunu ve süre kalır. Ben bunun daha doğru olacağı görüşündeyim. 51 günlük bir kampanya yürüttük Cumhurbaşkanlığı seçiminde. 51 günde 13 vilayete gidemedim, 68 vilayete gittim, diğerlerine de zaman yetmedi. Onun için şimdiden sandık koyarsak İstanbul'da 259 bin üyemiz var. Sandığı koyalım. Bu üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. Ve o gün zaten sandık görevlilerini de orada tespit etmiş oluruz. Örgütü harekete geçirelim. Örgüt, ‘bu adayı ben seçtim, benim belediye başkan adayım' derse başarılı oluruz.”

'SANDIK KONULMADAN ADAY OLMAM'

Bir gazetecinin, “İstanbul adaylığınız konuşuluyor ve eğilim yoklaması olmasa bile aday olabileceğiniz söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Muharrem İnce, ''Eğilim yoklaması olursa, 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa gireceğim. Sandık konulmadan ‘gel aday ol’ derlerse aday değilim. Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değil, Türkiye derdindeyim” diye yanıt verdi.

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