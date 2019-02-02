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İnce 'Ey Trump' diyemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Geçtiğimiz günlerde Trump, Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etti.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Geçtiğimiz günlerde Trump, Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etti. 'Türkiye ekonomisini mahvederiz' dedi. 'Ey' diye bağırıyordu herkese, 'Ey Trump' diyemedi, 'Üzüldüm' dedi. Trump Türkiye'yi tehdit edecek Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da 'Kimsin sen' diyemeyecek, 'Üzüldüm' diyecek, işte Türkiye'nin beka sorunu budur dedi.
Muharrem İnce, Gümüşhane'de CHP İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adayları için düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. İnce, burada yaptığı konuşmasında, Yerel seçim bir beka sorunu mudur Yani bir varlık, gelecek sorunu mudur Yerel seçim neden bir beka sorunu olsun ki Gümüşhane'yi CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, AK Partili birisi yönettiğinde ezanları susturacak birisi var mı Bayrağı mı indirecekler Neden beka sorunu olsun ki Hepsi bu memleketin evladı değil mi Birisi daha iyi imar planları uygular, birisi kötü imar planı uygular. Birisi sosyal belediyecilik yapar, birisi rant belediyeciliği yapar. Biri halka, diğeri halka uzak olur. Bunlar ezanımı dindirmez, bayrağımızı indirmez, bu bir beka sorunu değildir dedi. İnce sözlerine şöyle devam etti
Beka sorunu, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki İkinci Dünya Savaşı bir beka sorunudur. Var olup, yok olma meselesiydi. Kıbrıs Barış Harekatı, Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirilmesi bir beka sorunudur. Geçtiğimiz günlerde Trump, Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etti. 'Türkiye ekonomisini mahvederiz' dedi. 'Ey' diye bağırıyordu herkese, 'Ey Trump' diyemedi, 'Üzüldüm' dedi. Trump Türkiye'yi tehdit edecek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da 'Kimsin sen' diyemeyecek, 'Üzüldüm' diyecek, işte Türkiye'nin beka sorunu budur. Gençler, Türkiye'de gelecek göremiyor. Yurt dışına gidiyorlar, işte bu Türkiye için bir beka sorunudur.
Önceden yargısız infaz şimdi ise yargı yoluyla infaz olduğunu öne süren İnce, 2004 yılında Türkiye'de FETÖ operasyonları, Milli Güvenlik Kurulu'nda 'buna bir önlem alalım' kararı çıkmasına rağmen, onu yırtıp atmak, uygulamayan bir hükümet olmak, bir beka sorunudur. Bahçeli'nin dediği yere, Erdoğan'ın dediği yere oy vermediğimizde hain mi oluyoruz CHP'ye oy vermeyen hain mi oluyor Ben CHP'ye oy vermeyenlere 'hain' diyemem ama sen de haddini bileceksin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyeti kurmuş partiye terör örgütleriyle yan yana getiriyorsunuz diye konuştu. İnce, programın ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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