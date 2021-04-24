İnce, hafif ve yüksek performanslı

MateBook X Pro’da en boy oranı olarak 3:2 tercih edilmiş, ki Huawei’nin böyle hamleleri olduğunu biliyoruz. Bu, özellikle okuma ve yazma tarafında, yani hem iş hem de okul hayatındaki kullanımlar için memnun edici.

Tipik 450nit parlaklık değeri sayesinde de ürünü dış mekân kullanımlarında da tercih edebilirsiniz.

Ekranın bir diğer hoş özelliği ise, çoklu dokunmatik bir ekran olması. Yani istediğiniz an, dokunmatik pad ya da mouse’ başvurmadan da, ekrana dokunarak işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

Bir diğer dikkat çekici detay da, ekran çerçeve oranı. %91’lik bir değerden söz ediliyor, ki baktığımızda da ilk başta bir kamera detayıyla karşılaşmıyoruz. Tıpkı diğer Huawei ürünlerinde olduğu gibi, bu üründe de kamera fonksiyonunun tuşlar arasına yedirildiğini görüyoruz. Böylece istenildiği an kamerayı açabilir, kullanmadığımız anlarda da “Acaba gizlice takip ediliyor muyumdur?” hissiden kurtulabilirsiniz.

11. NESİL INTELCORE i7 İŞLEMCİYE SAHİP

Bunun yanında 16GB RAM ve 1TB SSD depolama bulunuyor. Ürün, Intel’in Iris Xe dahili grafik birimini de bünyesinde barındırıyor.