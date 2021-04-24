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İnce, hafif ve yüksek performanslı

24.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MateBook X Pro, tıpkı ailenin diğer üyeleri gibi narin, göz okşayan tasarım hatlarına sahip. Alüminyum alaşım kullanılarak tasarlanan cihaz, uzay grisi renkte. 14.6mm kalınlıkta ve 1.33 kilo ağırlıkta. Yani hem ince hem de hafif. Ayrıca bir o kadar da güçlü.

İnce, hafif ve yüksek performanslı

MateBook X Pro’da en boy oranı olarak 3:2 tercih edilmiş, ki Huawei’nin böyle hamleleri olduğunu biliyoruz. Bu, özellikle okuma ve yazma tarafında, yani hem iş hem de okul hayatındaki kullanımlar için memnun edici.

Tipik 450nit parlaklık değeri sayesinde de ürünü dış mekân kullanımlarında da tercih edebilirsiniz.

Ekranın bir diğer hoş özelliği ise, çoklu dokunmatik bir ekran olması. Yani istediğiniz an, dokunmatik pad ya da mouse’ başvurmadan da, ekrana dokunarak işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

Bir diğer dikkat çekici detay da, ekran çerçeve oranı. %91’lik bir değerden söz ediliyor, ki baktığımızda da ilk başta bir kamera detayıyla karşılaşmıyoruz. Tıpkı diğer Huawei ürünlerinde olduğu gibi, bu üründe de kamera fonksiyonunun tuşlar arasına yedirildiğini görüyoruz. Böylece istenildiği an kamerayı açabilir, kullanmadığımız anlarda da “Acaba gizlice takip ediliyor muyumdur?” hissiden kurtulabilirsiniz.

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Bunun yanında 16GB RAM ve 1TB SSD depolama bulunuyor. Ürün, Intel’in Iris Xe dahili grafik birimini de bünyesinde barındırıyor.

Deneyimlerimiz itibarıyla gerek ekranın dokunmatik performansı, gerek klavyenin konforu, gerekse de cihazın işlemleri halletme performansından memnun kaldık. İnternet bağlantılı işlerinizden tutun da uzaktan eğitim süreçlerine kadar pek çok farklı amaç için tercih edilebilir bir üründen söz ediyoruz. Ayrıca, istenirse Adobe Premier gibi video düzenleme ve Adobe Photshop gibi tasarım programlarını da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Peki ya oyun tarafı nasıl diye merak ediyorsanız, bu ürünün aslında oyun odaklı olmadığını hatırlatmakta fayda var. Yine de, işten ya da derslerinizden fırsat kalan anlarda, pek çok oyunu oynamak şansınız var. Örneğin, Rage 2, 2019 çıkışlı, gelişmiş bir motora sahip, açık dünya tasarımlı bir oyun. Oynayabilmek için gerçekten iyi bir PC’niz olmalı. Bu oyun, FHD çözünürlükler ve düşük grafik ayarları seçenekleriyle MateBook X Pro’da rahatlıkla çalışıyor. Üstelik, yoğun çatışma anlarında bile akıcı performansını koruyabiliyor.

GELELİM PİL PERFORMANSINA

Cihaz, 56 Wh Lityum polimer pile sahip. Cihaz, yaklaşık 1 buçuk saatte tamamen şarj oluyor.  Bunda, beraberinde gelen 65w şarj adaptörünün payı büyük ve bu adaptörle isterseniz akıllı telefon ve tabletlerinizi de hızlı şarj özelliğiyle kullanabiliyorsunuz. Taşınması kolay, çok amaçlı bir çözümden söz ediyoruz.

Deneyimlerimiz itibarıyla, ürünün tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabildiğini söyleyebiliriz. Tabii burada kullanım detayları önemli. Eğer internet bağlantınız aktif, ara ara videolar izliyor, yazılı dosyalarınızla ilgileniyor ve zaman zaman da işitsel detaylarla ilgileniyorsanız, tek şarj ile 8-9 saati görmeniz mümkün. Biraz daha yoğun kullanım yaparsanız, ki mesela bir örnek verelim size…

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Huawei
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