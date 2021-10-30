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İnce: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

30.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesini eleştirdi. İnce açıklamasında, "İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil" dedi.

İnce: İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün ‘hayır’ diyenlerden değiliz

Ordu'ya gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ilk olarak Ünye ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Ordu İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştiren İnce, terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İKİ SENE ÖNCE TEZKEREYE 'EVET DEYİP, BUGÜN HAYIR DİYENLERDEN DEĞİLİZ"

"Terörün her türlüsünü kınayan bir partiyiz. DHKP-C’si, FETÖ’sü, DEAŞ’ı, IŞID’ı, PKK’sı kim varsa. Senin teröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak, başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye ‘evet’ deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil.

Sloganımız mavi. Önce memleket. Mavinin M’si. Memleket, orada adalet olacak. Adaleti olması yetmez, vicdan olacak. Yaptığın iş vicdana uygun olacak. O da yetmez; herkesin işi olacak”

İnce, program sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaldırımda gitar çalan gençlere eşlik eden İnce, bir kahvehanede vatandaşlarla da okey oynadı. (DHA)

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Muharrem İnce Memleket Partisi
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