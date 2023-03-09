İnce, Kılıçdaroğlu'nu aradı! CHP, görüşmenin detaylarını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu tüm partilerle yapacağı görüşme takvimi çerçevesinde Halkların Demokratik Partisiyle de görüşecek." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Öztrak, hayatını kaybeden gazeteci İsmet Demirdöğen için başsağlığı dileğinde bulundu.

DEPREM BÖLGESİ ELEŞTİRİSİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 ay 3 gün geçtiğini, 46 bin 104 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Öztrak, deprem bölgesinde cenazelerin, çadırın, konteynerin, hijyenin ve suyun bulunmadığını savundu.

İstifa eden tek bir yöneticinin olmadığını, Türk Kızılayın "hayır kurumu" olmaktan çıktığını öne süren Öztrak, "Kızılay, artık bildiğimiz Kızılay değil, Kızılay artık milletin bağışladığı paralarla afetzedeler için ürettiği çadırları, konserveleri afette ücretsiz dağıtmayan, diğer hayır kurumlarına satan bir ticarethane. Bunun adı deprem fırsatçılığıdır. Bunun adı ölü soyuculuğudur. Türkiye, böyle bir çürümüşlüğü, yozlaşmayı, tarihinin hiçbir döneminde görmedi, yaşamadı." diye konuştu.

Öztrak, yaşanan deprem felaketinin ekonomik ve sosyal maliyetlerine ilişkin devlet tarafından hazırlanması gereken bir hasar tespit raporunun hala ortada olmadığını savundu.

"NAKİT AÇIK 226 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Bu yılın ilk iki ayında Hazine nakit dengesinin alt-üst olduğunu, ilk iki ayda Hazinenin nakit açığının 226 milyar liraya ulaştığını söyleyen Öztrak, "Açık neyle kapatılacak? Borçla. Ek bütçe yapmadan, ilave finansman kaynakları bulmadan, 'kervan yolda dizilir' anlayışıyla bu iş savuşturulamaz. Şu anda yapılan milletin sırtına yeni ve cesameti belirsiz ağır yükler bırakmaktır." şeklinde konuştu.

Dün TBMM'ye kurumlar vergisi mükelleflerine verilen vergi teşviklerinden yüzde 10 ilave kesinti yapacak bir düzenleme getirildiğini dile getiren Öztrak, tutarlı bir finansman programı hazırlamadan, önünü ardını iyi düşünmeden alınan her kararın boşa alınmış karar olduğunu kaydetti.

Öztrak, iktidara gelmeleri halinde deprem bölgesindeki vatandaşlar için yapılacakları ve alınacak tedbirleri anlattı.

"DEPREM ÇALIŞMASINI HIZLA BİTİRECEĞİZ"

Millet İttifakı Deprem Komisyonunun bölgede çalıştığını anlatan Öztrak, partilerin mutfaklarında hazırlanan raporların da bir araya getirildiğini söyledi. Öztrak, "Kahramanmaraş depremlerinin hasarını tespit etmek, yaraları sarmak için kısa orta uzun vadeli bir eylem planını ve afetlerle mücadelede yeni ve etkili bir yapılanmayı içeren kapsamlı bir çalışmayı hızla bitireceğiz." dedi.

"12 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 55"

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, "Şubat ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 düştü. İthalatımız aynı dönemde yüzde 11 arttı. Şubatta ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 60 seviyesinde. Bu 2017 eylül ayından bu yana en düşük seviye. 12 aylık dış ticaret açığı 118 milyar dolara çıktı. Tüm zamanların dış açık rekoru. Şubat ayında 12 aylık enflasyon ise yüzde 55. Bu da şubat ayları itibarıyla mevcut serinin rekoru." şeklinde konuştu.

Öztrak, et ve yumurta fiyatlarının arttığını, dana kıymanın kilosunun 210, kuzu pirzolanın kilosunun 330 lira olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'DE FİYATLAR ŞAHLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Faik Öztrak, "Dünyada gıda fiyatları düşüyor. Türkiye'de gıda fiyatları şahlanmaya devam ediyor. Son bir yılda, dünyada gıda fiyatları yüzde 10 düştü. Türkiye'de yüzde 69 arttı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Bu yılın fiyatlarıyla, gıda enflasyonun en yüksek olduğu dünyada dördüncü ekonomiyiz. Rakiplerimiz Zimbabve, Lübnan, Arjantin." dedi.

Ev kiralarında artışların yaşandığını, konut piyasasında büyük bir yıkıma sebep olunduğunu ifade eden Öztrak, bu yıkımın üstüne bir de depremin eklendiğini, büyükşehirlerde kiraların arttığını belirtti.

Hükümetin "arşa çıkan" kiralara tedbir almakta da geciktiğini öne süren Öztrak, "İstanbul'da kiralar aylık olarak yüzde 7, yıllık yüzde 137, Ankara'da kiralar aylık yüzde 18 yıllık yüzde 150, Konya'da kiralar aylık yüzde 8 yıllık yüzde 167 arttı. Depremzedenin çilesi sadece deprem bölgelerinde değil." ifadesini kullandı.

"İNCE, SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU TEBRİK ETTİ"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ne zaman görüşecek? İYİ Parti HDP'nin masaya gelmesine karşı. Bu konuda nasıl bir orta yol bulunacak?" sorusuna Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu tüm partilerle yapacağı görüşme takvimi çerçevesinde Halkların Demokratik Partisiyle de görüşecek. Gelişmiş bir demokraside cumhurbaşkanı ne vatandaşlar ne de meşru siyasi partiler arasında ayrım yapar. Bugüne kadar ne çektiysek bu ayrıştırıcı tavırlardan çektik. İkinci sorunuzla ilgili şunu belirtmek isterim. Halkların Demokratik Partisinin kendi ittifakı var." yanıtını verdi.

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceği iddia ediliyor. İnce ile böyle bir temas gerçekleşti mi?" sorusu üzerine Öztrak, "Sayın İnce, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle tebrik etti." dedi. (AA)

