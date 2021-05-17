İnce Liderliğindeki Memleket Partisi Resmen Kuruldu

CHP’nin 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı adayı olan eski milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül 2020’de başlattığını açıkladığı eski partisine alternatif olma iddiasındaki siyasi hareketini bugün Memleket Partisi’ne dönüştürdü. İnce’nin liderliğindeki isimler, bugün Kurucular Kurulu üyeleri sıfatıyla İçişleri Bakanlığı’na Memleket Partisi adıyla siyasi parti kurmak üzere gerekli evrakları sundu. Kurucular Kurulu adına Prof. Dr. Gaye Usluer, Hakkı Akalın, Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Mert Ünlü ve Serkan Ufuk Akgün’den oluşan heyete İçişleri Bakanlığı tarafından saat 15.00’de “alındı belgesi” verilmesiyle Memleket Partisi resmen kuruldu. Ana muhalefet partisi CHP’nin seçmen tabanındaki özellikle ulusalcı kesimi hedefleyen Memleket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin şu anda faaliyetteki 110’ncu siyasi partisi oldu. Kuruluş resmileştikten sonra 82 kişilik Kurucular Kurulu, Memleket Partisi Genel Merkezi’nde toplanarak, parti yönetimi seçimini gerçekleştirdi. Muharrem İnce’nin genel başkanlığına seçildiği Memleket Partisi, il ve ilçe kongre süreçlerini tamamlayabilirse bu yılın sonunda seçimlere katılabilme hakkına kavuşabilecek. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Gaye Usluer de bugün resmi kuruluş açıklamasında gelecek Kasım ayında kongre yapmayı hedeflediklerini söyledi. Mevzuat uyarınca ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) koşulları itibariyle bir parti, en az 41 ilde ve bağlı ilçelerinde kongreler düzenleyerek parti teşkilatlanmasını seçimle belirledikten sonra genel merkez yönetimi için de kongresini yaptığında seçimlere katılma yeterliliğine sahip oluyor.

“Ülkeyi demokrasiyle taçlandıracağız, söz veriyoruz” Parti yönetimi seçimi sonrasında geçtiğimiz günlerde CHP üyeliğinden istifa etmiş olan eski milletvekili Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü olarak genel merkezde kameralar karşısına geçti. Tarihi günlerden birisine tanıklık edildiğini söyleyen Usluer, “’Geleceğimizi geri alacağız’ diyoruz. Bu ülkedeki gençler için, yaşayan herkes için geleceğimizi barış ile, özgürlük ile, yeniden demokrasi ile taçlandıracağımızı Memleket Partisi olarak bugün burada size söz veriyoruz” dedi. Kurucular Kurulu’nun aynı zamanda Parti Meclisi’ni oluşturduğunu belirten Usluer, yarın il başkanlarına yetki belgesi vereceklerini, sonrasında il ve ilçe teşkilatlanması tamamlandığında Kasım ayında kongre yapmayı öngördüklerini açıkladı. Memleket Partisi’nin merkezinde Türkiye’nin kültürel değeri “nazar boncuğu” sembolüne yer verdiği logosundaki mavi rengi işaret eden Usluer, mavi renginden söz etmek istediğini belirterek, “Mavi aynı zamanda partimizin sloganı. Mavi huzur, adalet, kucaklamak, birlikteyiz, birlikte yürüyeceğiz, geleceği birlikte kazanacağız demek istiyorum. Mavi’nin ilk harfi m, Memleket Partisi demek. Mavi’nin ikinci harfi adalet ve üçüncü harfi vicdan demek. Bu memleketin en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan biri adalet, diğeri vicdan. Mavi’nin son harfi ise işsizlere iş demek. Memleket Partisi, geleceğimizi geri almak için burada, geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Gaye Usluer, soruları bugün yanıtlamayacağını ancak yarın İnce’nin soruları yanıtlayacağını da sözlerine ekledi. Usluer’ın basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan Memleket Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda bünyesinde CHP’den istifa etmiş milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nurdan Demirbağ ile Serhat Galip de diğer genel başkan yardımcıları oldu. Genel Sekterliği ise Hakkı Akalın üstlendi. Memleket Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ise Mevlüt Dudu (Genel Sekreter Yardımcısı ), Mert Ünlü (Genel Sekreter Yardımcısı), Serkan Ufuk Akgün (Genel Sayman), Nejat Elaldı (Üye), Ali Rıza Büyükuslu (Üye), İpek Özkal Sayan (Üye), Serkan İleri (Üye), Çiğdem Bayraktar Ör (Üye), Fatih Pala (Üye), Özgün Öztunç (Üye), Asuman Ali Güven (Üye), Burak Savtur (Üye) ve Süleyman Ergüner’den (Üye) olarak belirlendi. Geçtiğimiz günlerde CHP’yi sert sözlerle suçlayan eski parti avukatı Mustafa Kemal Çicek’in başkanlığını üstlendi Merkez Disiplin Kurulu’nda ise, İlke Deniz Durna, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Beste Tuncel, Muharrem Yıldız, Orhan Şimşek, Sıla Yavuz, Ünal Kırmıç, Ender Öden, Mustafa Çağlayan, Ramazan Ertan, Evren Alankuş, Mustafa Fayfun Laik, Ali Dursun ve Eser Rüzgar yer aldı.