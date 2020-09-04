İnce Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı

İnce, "Dokunsan yıkılacak bir iktidarla ürkek bir muhalefet arasına sıkışmış bir Türkiye bize yakışmıyor" dedi.Bin Günde Memleket Hareketi'ne bugün Sivas'ta başlatan Cumhuriyet Halk Parti (CHP) üyesi Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin barışmaya kucaklaşmaya ihtiyacı var. Birisi iktidar, gitmekten korkuyor. Muhalefet, 'Millet ne der, yandaş ne der?' diyerek muhalefet yapmaktan korkuyor. Gençlerin yüzde 70'i yurtdışına gitmek istiyor. Gençler umutsuz. Türkiye siyaset tarihinde ilk kez kararsızlar yüzde 32'yi bulmuş. Böyle bir ortamda biz, Anadolu'dan, Sivas'tan yola çıkıyoruz" dedi.

Türkiye'ye yeni bir umut ve yolun gerektiğini ifade eden İnce, "Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama maalesef muhalefetin oyu artmıyor. 'Sokağa çıkmayalım, terörist demesinler, FETÖ'cü demesinler, vatan haini demesinler' diyen ürkek bir muhalefet var. Ama farketmez. Sen evinde de otursan, bu iktidar sana o yakıştırmaları yapacak. Onun için dokunsan yıkılacak bir iktidarla ürkek bir muhalefet arasına sıkışmış bir Türkiye bize yakışmıyor" eleştirisini yaptı.