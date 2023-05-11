İnce'nin kararı gündem yarattı! İYİ Parti'den dikkat çeken yorum 'Katkı yapacağı kanaatindeyim'

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere günler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanırken son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialar ve İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklaması büyük bir gündem yarattı. İnce'nin çekilme kararının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"SİYASET AHLAKLI ŞEKİLDE YAPILDIĞI ZAMAN MİLLETİMİZE DEĞER KATAN BİR ŞEY"

Yaşananları değerlendiren Zorlu açıklamasında "Bu siyasi iklimi Türkiye açısından kabul edilemez görüyoruz biz İYİ Parti olarak. Dün de biz parti kurumsal hesabımızdan da bunu paylaştık. Siyasetin tırnak içerisinde böylesine bir bel altı, tabiri caizse seviyesiz bir alana taşınması bir defa hiçbir vatandaşımıza bir şey kazandırmayacak, hepimize kaybettirecek bir tablo. Dolayısıyla biz temelden reddediyor ve lanetliyoruz böyle bir yaklaşım biçimini. Sayın İnce'nin yaşadığı bu son ona karşı yönelik iddialar asla kabul edilemez. Kaldı ki biz İYİ Parti olarak, bilhassa Sayın Genel Başkanımız da bu süreç içerisinde, siyasi yaşamında bu tür haksızlıklara, saldırılara, iftiralara uğradı bir kadın siyasetçi olarak" dedi.

Devamında Zorlu, "Siyaset ahlaklı şekilde yapıldığı zaman milletimize değer katan bir şey. Türkiye bu tecrübeleri nasıl ve ne zaman yaşadı ve elde etti. Biz elbette bunların karşısında duracağız ama Türkiye'yi bu noktaya, bu siyasi tablonun bu çaresizliğine getiren gerekçeler nedir? Geçmişten bugüne bakalım. Birçok siyasi parti farklı zaman dilimlerinde bu tür operasyonlara, haksızlıklara da uğrayabildi." ifadelerini kullandı.

İNCE'NİN ÇEKİLMESİ SONUCU NASIL ETKİLER?

Zorlu pazar günkü seçimlere ilişkin ise, "Sayın İnce'nin bu kararına tabii saygı duyuyoruz. Bir en baştan bu yana İYİ Parti olarak Sayın İnce'ye karşı bu haksız, maksadını aşan iddia ve söylemlerin karşısında durduk. Siyaset yapma ve cumhurbaşkanı adayı olması kararına da saygı duyduk. Ama bir çağrı da yaptık. Vatanımızın, milletimizin, geleceği için ortak paydada buluşarak bu karanlık tablodan çıkmak adına güçlerimizin birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Sayın İnce'nin kararının bu yönüyle önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar elbette şu anda pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adım daha seçimlerde netice alabilmesi yönünde bir katkı yapacağı kanaatindeyim ben" şeklinde konuştu.