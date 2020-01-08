KADIN
  4. İnce telli saçlara hacim vermenin 8 yolu

İnce telli saçlara hacim vermenin 8 yolu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücudumuzun her paraçası gibi saçlarımız da özen istiyor. İnce telli ve hasarlı saçlara sahip olmak kötü beslenme kaynaklı olabilir. Hacim eklemenin ve daha da önemlisi saçlarımızın sağlıklı ve muhteşem büyümesine yardımcı olmanın birkaç yolu vardır. İnce telli saçlarınız varsa ve hacimli görünmesini istiyorsanız haberimiz tam size göre!

İnce telli saçlara hacim vermenin 8 yolu

İnce telli saçlara sahipseniz hacim vermenin saçın dolgun görünmesinin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın şekil alamayan saçlar sinirinizi bozar. Ancak işin püf noktalarını bilirseniz siz de saçlarınızın dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte ince telli saçlara sahip olan kadınların bilmesi gerekenler.

HACMİ ARTIRMAK İÇİN JELATİNİ UÇUCU YAĞ İLE KARIŞTIRIN

Zengin bir protein kaynağı olan jelatin, ince ve hasarlı saçları kalınlaştırmak ve güçlendirmek için bir saç maskesinin en iyi bileşenidir. Su, jelatin ve birkaç damla uçucu yağı karıştırıp saçınıza uygulayın ve masaj yapın. Birkaç dakika bekleyin ve soğuk suyla durulayın.

YUMURTA VE YOĞURT MASKESİ

Yumurtalar, ince ve yağlı saçları güçlendirmek için gerekli olan protein, biyotin ve B12 vitamini bakımından zengindir. Saçınızı yumurta ile yıkama fikri ilk başta hoş gelmeyebilir, ancak bileşiklerinin faydaları ilk kullanımdan sonra bile sizi şaşırtacaktır. Biraz yumurta alın ve yoğurtla karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve bir saat kadar bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayabilir, mikrofiber bir havluyla kurutabilir ve sonuçların tadını çıkarabilirsiniz.

SAÇLARINIZI TOPUZ YAPIN VE UYUYUN

Saçınıza hacim vermenin en kolay yollarından biri, uyurken harekete geçebilir. Yatmadan hemen önce saçınızı yıkayın ve ıslak saçlarınızı topuz yapın. Bu şekilde saçlarınız bir gecede kurur ve ertesi sabah kalktığınızda ne kadar hacimli olduklarını görebilirsiniz.

3

YIKAMADAN ÖNCE KAFA DERİNİZE YAĞ SÜRÜN

Yapılan bir çalışmaya göre saç derisine masaj yapmak saçın hacmini artırıyor ve saçın uzamasının sağlıyor. Masaj kan dolaşımına yardımcı olur. Şampuanlamadan önce kafa derinize dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmayı deneyin. Bunu yaparken saçınıza birkaç damla hindistancevizi yağı damlatın.

SEBZE, MEYVE VE PROTEİNİ DAHA ÇOK TÜKETİN

İnce saçlara sahip olmak sadece saçınızın hacmini değil, aynı zamanda kırılmasını da etkiler. Güçlü ve sağlıklı saçlar istiyorsanız, kesinlikle diyetinize yeşillik ve meyve eklemelisiniz. Saçlarımızın sağlıklı büyümesi için demir, biyotin ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Ispanak ve fasulye de dahil olmak üzere birçok sebze demir bakımından zengindir ve elbette meyveler de büyük vitamin kaynaklarıdır. Ayrıca, muz, yer fıstığı ve karnabahar biyotin içerir. Kalın saçlar için protein de gereklidir. Kepekli tahıllar ve soya fasulyesi büyük protein kaynaklarıdır.

CHECK-UP YAPTIRIN

Çok yaygın olmasa da, tıbbi bir durumun ince saç ve saç dökülmesinin arkasında olma olasılığı vardır. En yaygın ilişkili durumlar tiroid bozuklukları, vitamin veya demir eksikliği, anemi ve hormon problemleridir. Ayrıca genetik olan ve yirmili yaşlarınızda veya menopozdan sonra başlayabilen androjenik alopesi adı verilen bir durum da vardır. Bu yüzden check-up yaptırmak her zaman iyi bir başlangıç noktasıdır.

5

BİGUDİ YAPIN

Saç maşası kullanmak yerine saçınıza bigudi yapın. 20 dakika ila yarım saat bekleyin saç spreyi ile şekillendirin.

HAFTADA BİR KEZ AVOKADO VE YUMURTA MASKESİ YAPIN

Saçınıza hacim kazandırmak için kimyasal ürünlere ihtiyacınız yok. Doğal ürünler de işi çözebilir. Protein oranı yüksek olan avokado ve yumurtayı bal, zeytin yağı veya argan yağıyla karıştırın. Kuru veya ıslak saça uygulayıp 20 dakika bekletin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldiTen rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi
Sorun bundan kaynaklanıyor! Dudaklarınızı yalıyorsanız...Sorun bundan kaynaklanıyor! Dudaklarınızı yalıyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ince telli saçlara hacim vermenin yolu ince telli saç bakımı

En Çok Okunan Haberler

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Masterchef Alican çocukluk fotoğrafıyla şaşırttı

Masterchef Alican çocukluk fotoğrafıyla şaşırttı

Tutunamayanlar sosyal medyaya damga vurdu!

Tutunamayanlar sosyal medyaya damga vurdu!

Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi

Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi

12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak?

12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak?

D vitamini eksikliği zararlı ancak fazlasına da dikkat! Yüksek dozda D vitamini almak vücuda zarar veriyor

D vitamini eksikliği zararlı ancak fazlasına da dikkat! Yüksek dozda D vitamini almak vücuda zarar veriyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yüzüne yapıştı, bir saat boyunca acı çekti

Yüzüne yapıştı, bir saat boyunca acı çekti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şeytan dudağına dikkat!

Şeytan dudağına dikkat!

Vajina şekli nasıl olmalı?

Vajina şekli nasıl olmalı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makyaj sanatçısı ten rengini değiştirdi Instagram kullanıcıları ayağa kalktı

Ten rengini değiştirdi, tepkiler art arda geldi

Kışın dudak kurumasına karşı alınabilecek önlemler

Sorun bundan kaynaklanıyor! Dudaklarınızı yalıyorsanız...

Joey King Golden Globe Ödülleri'nde (Altın Küre) giydiği elbiseyle olay oldu! 'Vajinandan mı ilham aldın?'

Kırmızı halıya çıktı, sosyal medya onu konuştu

Göz altı torbası neden olur? Göz altı torbalarını yok etmek mümkün mü?

Göz altı torbası neden olur? Göz altı torbalarını yok etmek mümkün mü?

Kenevir çözümü! Kenevir yağından şampuan, krem ve sabun üretildi

Bu sorunlara kenevir ile çözüm bulunuyor

2020 estetik trendleri belli oldu! Kylie Jenner dudakları ve Kim Kardashian kalçası artık moda değil

Onun yılı değil! Kalçadan kaybediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.