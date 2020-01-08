İnce telli saçlara hacim vermenin 8 yolu

İnce telli saçlara sahipseniz hacim vermenin saçın dolgun görünmesinin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın şekil alamayan saçlar sinirinizi bozar. Ancak işin püf noktalarını bilirseniz siz de saçlarınızın dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte ince telli saçlara sahip olan kadınların bilmesi gerekenler.

HACMİ ARTIRMAK İÇİN JELATİNİ UÇUCU YAĞ İLE KARIŞTIRIN

Zengin bir protein kaynağı olan jelatin, ince ve hasarlı saçları kalınlaştırmak ve güçlendirmek için bir saç maskesinin en iyi bileşenidir. Su, jelatin ve birkaç damla uçucu yağı karıştırıp saçınıza uygulayın ve masaj yapın. Birkaç dakika bekleyin ve soğuk suyla durulayın.

YUMURTA VE YOĞURT MASKESİ

Yumurtalar, ince ve yağlı saçları güçlendirmek için gerekli olan protein, biyotin ve B12 vitamini bakımından zengindir. Saçınızı yumurta ile yıkama fikri ilk başta hoş gelmeyebilir, ancak bileşiklerinin faydaları ilk kullanımdan sonra bile sizi şaşırtacaktır. Biraz yumurta alın ve yoğurtla karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve bir saat kadar bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayabilir, mikrofiber bir havluyla kurutabilir ve sonuçların tadını çıkarabilirsiniz.