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İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor

27.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi 11 Lite 5G, özellikle ince ve hafif yapısıyla teknoloji severlerin dikkatini çekebilecek bir telefon. İster bir şeyler oynayın, isterseniz de bir şeyler izleyin, telefonu tek elde uzun süreler rahatsızlık duymadan kullanabilmek mümkün.

İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor

Xiaomi 11 Lite 5G, 6.55 inç değerde ekrana sahip. Bu ekran, hem görüntüleme hem de kullanım tarafında pek çok güzel detaya sahip. Her şeyden önce, bu ekranda Gorilla Glass 5 korumasının bulunduğunu belirtelim. Bu, ekranın çizilmelere karşı ve hafif darbelere karşı daha dayanıklı bir konumda olduğunu gösteriyor.

Amoled teknolojisi üzerine inşa edilen ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda Dolby Vision ve HDR10+ görüntüleme teknolojilerine de sahip. Bu sayede, özellikle destekli yüksek çözünürlüklü videoları izlerken daha canlı ve net detaylar elde edebiliyorsunuz.

800nit’e kadar parlaklık sunabilen ekran, aynı zamanda 90Hz yenileme hızına da sahip ve bu da yumuşak kullanım ve akıcı görüntüleme için önemli.

PERFORMANS

Telefon, Qualcomm’un orta seviyedeki güçlü işlemcilerinden Snapdragon 778G’ye sahip. Buna 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. İstenirse microSD kart ile hafızayı genişletmek de mümkün.

Android 11 işletim sisteminin bulunduğu telefon, kullanımı kolay, akıcı bir arayüze sahip. Bu telefonda, Call of Duty Mobile ve PUBG Online gibi oyunları akıcı görsellerle oynayabilirsiniz.

KAMERA SİSTEMİ

Xiaomi 11 Lite 5G’nin arka tarafında yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemi var: 64+8+5MP. 64MP ana kamera, iyi ışıklı ortamlarda net sonuçlar veriyor, ister sabit isterseniz de hareketli çekimler yapıyor olun. f1.79 açıklık değeri bulunan bu kamera, çoğu kez düşük ışık koşullarında da iyi ışık alarak güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor.
Ön tarafa geldiğimizde ise, 20MP kameramız yer alıyor. Selfie’ler ve internet üzerinden yapılacak görüntülü görüşmeler için iyi performans sunuyor.

4250 mAh PİL

Xiaomi 11 Lite 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve NFC gibi gelişmiş kablosuz teknolojilere sahip. Ürünün 4250mAh pili var ve bu pilde hızlı şarj teknolojisi tercih edilmiş. 33w hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şarj adaptörünün kutuda geldiğini de belirtelim. Cihaz, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla geride bırakmanıza yardımcı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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