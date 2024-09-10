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  4. İnce ve Temelli birbirine girdi! Narin üzerinden bile! ''Beddua edecek hale düşmek suç ortaklığıdır''

İnce ve Temelli birbirine girdi! Narin üzerinden bile! ''Beddua edecek hale düşmek suç ortaklığıdır''

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
10.09.2024 10:32
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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından birçok soruya cevap aranmaya başlandı. Türkiye Narin için yasa boğulurken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile DEM Partili Sezai Temelli, Narin üzerinden birbirlerine bela okudu.

İnce ve Temelli birbirine girdi! Narin üzerinden bile! ''Beddua edecek hale düşmek suç ortaklığıdır''

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulunmuştu. Kayıp Narin hakkında sır perdesi aralanmaya devam ederken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve DEM Partili Sezai Temelli sosyal medya üzerinden birbirlerine bela okudu.

İNCE: ‘’ONUN GİBİ YÜZLERCESİNİN AHI SİZİ TUTSUN’’

Muharrem İnce sosyal medya üzerinden Şerafettin Turpçu’nun paylaşımını alıntılayarak;
"Hepimizin içini dağlayan Narin’in katledilmesi olayını siyasallaştırmaya ve bu acıdan siyasi rant devşirmeye çalışan DEM’liler Allah belanızı versin!'' dedi. Ardından ise yaptığı ikinci paylaşımda şunları ifade etti:
''Bir çocuğun alçakça katledilmesini fırsat bilerek Kürdistan gevelemesi yapanlar, bu suça hepiniz ortaksınız! Öğretmenleri katledenlerin arkasında durduğunuz için o topraklarda cehalet, iş makinalarını yaktığınız için o topraklarda sefalet hüküm sürüyor! Evet Allah belanızı versin! O çocuğun ve hikayesini bilmediğimiz onun gibi yüzlercesinin ahı sizi tutsun!"

TEMELLİ: ‘‘ALLAH SENİN BELANI VERSİN"

Paylaşım üzerine DEM Partili Sezai Temelli, İnce’ye ‘‘Allah senin belanı versin" paylaşımında bulundu. Temelli paylaşımında şunları söyledi:
"Allah senin belanı versin; bir çocuğun katline karşı çıkmak yerine karşı çıkanlara beddua edecek hale düşmek suç ortaklığıdır…"

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Sezai Temelli Narin Güran
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