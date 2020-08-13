İnce Yüzde 51 Oy Alacağı İddiasıyla Memleket Hareketi Başlattı

CHP’nin 24 Haziran 2018 seçiminde Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, gelecek seçimde yüzde 51 oy alabileceği iddiasıyla, “CHP’yi de kurtaracak” diyerek 4 Eylül’de Sivas’ta, “Memleket Hareketi” başlatacağını açıkladı.

İnce, 24 Haziran gecesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildiğinde hem kendisi hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nca açıklama yapılmamasıyla başlayan süreçte, CHP içindeki tepkili ve muhalif tavrını koruyor. İnce, o dönemde CHP yönetimince Cumhurbaşkanlığı adaylığına gerekli destek verilmediğini ve tam tersine seçimi kazanmaması için çalışıldığını savunarak, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetimini suçluyor. İnce, bu suçlamaları kapsamında, CHP’nin sağa kaydığını belirterek kendi içerisinden gelecek seçimde aday göstermek yerine “ittifak” dolayısıyla parti dışından birisini Cumhurbaşkanlığı adayı göstermesine karşı çıkıyor.

Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce “Millet İttifakı” çatısı altında Erdoğan’ın yüzde 51 oy almasını engellemek amacıyla CHP’nin ortak aday göstermesi arayışı içerisindeki Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine karşı muhalefetini bugün itibariyle harekete dönüştürdüğünü duyurdu. İnce, normal koşullarda, Kasım 2023’de yapılması planlanan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek “Bin günlük” bir süreç için “Memleket Hareketi” başlattığını söyledi.