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  4. İnce Yüzde 51 Oy Alacağı İddiasıyla Memleket Hareketi Başlattı

İnce Yüzde 51 Oy Alacağı İddiasıyla Memleket Hareketi Başlattı

13.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

CHP’nin 24 Haziran 2018 seçiminde Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, gelecek seçimde yüzde 51 oy alabileceği iddiasıyla, “CHP’yi de kurtaracak” diyerek 4 Eylül’de Sivas’ta, “Memleket Hareketi” başlatacağını açıkladı

İnce Yüzde 51 Oy Alacağı İddiasıyla Memleket Hareketi Başlattı

CHP’nin 24 Haziran 2018 seçiminde Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, gelecek seçimde yüzde 51 oy alabileceği iddiasıyla, “CHP’yi de kurtaracak” diyerek 4 Eylül’de Sivas’ta, “Memleket Hareketi” başlatacağını açıkladı.

İnce, 24 Haziran gecesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildiğinde hem kendisi hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nca açıklama yapılmamasıyla başlayan süreçte, CHP içindeki tepkili ve muhalif tavrını koruyor. İnce, o dönemde CHP yönetimince Cumhurbaşkanlığı adaylığına gerekli destek verilmediğini ve tam tersine seçimi kazanmaması için çalışıldığını savunarak, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetimini suçluyor. İnce, bu suçlamaları kapsamında, CHP’nin sağa kaydığını belirterek kendi içerisinden gelecek seçimde aday göstermek yerine “ittifak” dolayısıyla parti dışından birisini Cumhurbaşkanlığı adayı göstermesine karşı çıkıyor.

Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce “Millet İttifakı” çatısı altında Erdoğan’ın yüzde 51 oy almasını engellemek amacıyla CHP’nin ortak aday göstermesi arayışı içerisindeki Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine karşı muhalefetini bugün itibariyle harekete dönüştürdüğünü duyurdu. İnce, normal koşullarda, Kasım 2023’de yapılması planlanan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek “Bin günlük” bir süreç için “Memleket Hareketi” başlattığını söyledi.

Muharrem İnce, yaklaşık yüz basın mensubunun katılımıyla yapılan basın toplantısında, gündemdeki tartışmalar bağlamında kendisine sorular yönelterek, bunları kendisi yanıtladı ve gazeteciler sorular sormak istediğinde salondan hızlıca ayrıldı. İnce’nin soru almaması, özellikle Covid-19 vakalarında artış yaşanan bugünlerde soru sorma hakkı tanınmayacak olmamasına rağmen kapalı bir salona davet edilmiş gazeteciler tarafından tepkiyle karşılandı. Bu durum, İnce’nin açıklamasıyla yürüteceği hareket sürecinde CHP’den ayrılacak mı, amacı Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmek mi gibi pek çok soruyu da yanıtsız bıraktı.

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