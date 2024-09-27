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  4. İncecik belini ön plana çıkardı! Kylie Jenner cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

İncecik belini ön plana çıkardı! Kylie Jenner cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.09.2024 14:41
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Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç ve en zengin üyesi Kylie Jenner Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile geceye katılan Jenner incecik belini ön plana çıkardı. Ünlü ismin cesur tarzına bakan bir daha baktı.

İncecik belini ön plana çıkardı! Kylie Jenner cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, 23 Eylül'de başlayan Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran ünlü isim iddialı tarzıyla beğeni topladı.

TAM NOT ALDI

Siyah beyaz şerit desenli elbisesini büyük gold takıları ile tamamlayan Kylie Jenner iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Kylie

Dar elbisesiyle incecik belini ön plana çıkaran Kylie Jenner iddialı pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Kylie 2

Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Kylie Jenner'a sosyal medyada; 'yine harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'güzelliği şaka mı?', 'tarzına bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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