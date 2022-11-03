İncecik olmak hayal değil! Bu yollarla kilolarınızdan kurtulun

Kilo vermek, birçok insanın ortak problemlerinden biri. Her ne kadar zor olsa da sağlıklı beslenme, şekeri azaltma, spor ve egzersiz yapma gibi oldukça net kuralları içeren bir süreç. Yağ yakımı kolaylaştıracak ve sizi zinde tutacak besinlerin hangileri olduğunu öğrendiğinizde ve bunları tükettiğinizde, hedef kiloya ulaşmak o kadar da zor olmayacak.

YEŞİLLİK TÜKETİN

Kilo vermek için vücutta biriken viseral yağın azalması gerekir. Bu yağ, karaciğer ve pankreas gibi kritik organları tehlikeli bir şekilde çevreler. Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık ve bazı kanserlere neden olabilir. Ispanak, lahana, roka ve karalahana gibi koyu yapraklı yeşillikler tüketerek bu tehlikeli yağdan kurtulabilirsiniz. Oldukça düşük kalori içeren bu besinler ek olarak K vitamini, magnezyum, folat, kalsiyum, C vitamini ve çoğunlukla çözünmeyen lif gibi birçok besin de içeriyorlar.

Nişasta barındırmayan koyu renkli sebzeler bol miktarda tüketildiğinde karaciğerdeki yağın yanı sıra visseral karın yağında da azalma görülür.

BÜYÜK BOY KAHVE İÇİN

Enerji veren, metabolizmayı artıran kahveyi büyük boy tercih edin. Kahvenin verdiği enerji aslında yağ yakmanıza neden olur.

ŞEKERDEN UZAK DURUN!

Sağlık için oldukça zararlı olan şeker, kilo aldırma konusunda bir numaradır. Şeker, krema gibi zararlı besinlerden uzak durun, kahvenize ya da çayınıza karıştırmayın.

YEMEKLERDEN ÖNCE SU İÇİN

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen su organları en iyi şekilde çalıştırır, kilo verdirir. Yağ yakımını artırmak için yemek yemeden önce bir bardan su için. Yeterli sıvı alımı, daha az kalori alımına neden olur.



