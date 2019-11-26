İnce'den "Külliye'ye gittiği" iddialarına ilişkin suç duyurusu ve dava

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği" iddasıyla kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ile bir internet sitesinin sahibi Talat Atilla'ya manevi tazminat davası açtı.

İnce adına avukat Mustafa Kemal Çiçek tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, bazı mahfillerde hazırlanan, tümüyle hayal ürünü mesnetsiz bir kumpasın hayata geçirildiği kaydedildi.

Turan ve Atilla'nın, kumpas niteliğindeki eylemleri ile 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyon oy almış, halk tarafından sevilen ve sayılan İnce'yi açıkça hedef aldığı ifade edilen dilekçede, dava konusu yalan haberin haksız ve hukuk kurallarına aykırı olduğunun altı çizildi.

Davalıların yalnızca karalamayı yeğleyip, ithamlarını hiçbir şekilde tevsik ve ispat etme gereği duymadığı belirtilen dilekçede, "Bunu da 'gazetecilik gereği haber kaynağımı açıklayamam' bahanesi altına saklamışlardır. Çamur at izi kalsın mantığı ile hareket edilerek, haber kisvesi altında ileri sürülen bu iddialar külliyen yalandır, iftiradır.

Dava konusu yalan haberde kullanılan ifadeler hem kişilik haklarına, değer yargılarına saldırı olup hem de suç isnadıdır." ifadeleri yer aldı.