İnceğiz Kanyonu ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran İnceğiz Kanyonu, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

Kale ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Denizli, Muğla ve Aydın sınırında yer alan 6 kilometre uzunluğa ve 380 metre yüksekliğe sahip kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Büyük Menderes Nehri'nin dar bir vadiden geçerek oluşturduğu kanyona gelen ve bu doğal güzelliğe hayran kalanlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran İnceğiz Kanyonu, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Kanyonda bulunan bungalov evler ise bu doğa harikası yerde konaklamak isteyenlere olanak sağlıyor. Çevre illerde düğün hazırlığı yapan çiftler, kanyona gelerek en mutlu günleri burada çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

İNCEĞİZ KANYONU'NA TEKNE TURLARI BAŞLIYOR

Kale Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Salih Sağınç, İnceğiz Kanyonu'nun tanıtımı için belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Gelen ziyaretçilerin iyi vakit geçirebilmesi için, sosyal tesis, bungalov evler ve kamelyalar yaptıklarını dile getiren Sağınç, kanyonun yoğun ziyaretçi çektiğini aktardı. İnceğiz Kanyonu'nu yıllık ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu sayıyı 3 katına çıkarmak istediklerini dile getiren Sağınç, "Kanyonumuz muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Dambelen Mevkisi'nde yer tespit çalışmalarımızı tamamlandık. Burada bir iskele yapıp, kanyonumuzu tekne turlarına açacağız. İlçemize gelip kanyonu ziyaret etmek isteyenler, tekne turu da yapıp bu güzellikleri daha yakından görme fırsatı yakalayacak. Cam teras yapımı ile ilgili de bir proje hazırladık. Bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız" dedi.

Kanyonu ziyaret edenlerden Büşra Kuru, kanyona ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, "İnceğiz Kanyonu çok güzel, burası bir doğa harikası. Kitap okuyup, kahve içerek günün stresini üzerinizden atabileceğiniz bir yer. Geldiğim için çok mutluyum. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum.

Sürpriz oldu benim için. Gizli kalmış bir güzellik burası, cennet bahçesi gibi. Herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu. Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Emine Çelik ise, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Gezip gördükten sonra 'İyi ki gelmişim' dedim. Baş döndürücü bir güzelliği var. Daha önce buraya benzer bir güzellik görmedim. Daha çok insan burayı gezip görmesi gerekiyor" diye konuştu.