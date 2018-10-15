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İNCELEME HEYETİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNA GELDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN  İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip  başkonsolosluğa geldi.

Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.

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-Heyetin araçlardan inerek binaya girişi

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