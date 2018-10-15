İNCELEME HEYETİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNA GELDİ (1)

Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.
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