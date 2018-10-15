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İnceleme Heyeti Suudi Konsolosluğuna geldi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:01 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip  başkonsolosluğa geldi.

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.
(FOTOĞRAF)

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