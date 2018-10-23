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İncelemesi tamamlanan araç otoparktan çıkarıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparkta bırakılan diplomatik plakalı aracın incelemesi tamamlandı.

Hüseyin COŞKUN-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparkta bırakılan diplomatik plakalı aracın incelemesi tamamlandı. Saat 19.30 sırlarında tamamlanan araç, otoparktan çıkarıldı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, Türk ve Suudi heyet de incelemenin bitmesinin ardından otoparktan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

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