İncelemesi tamamlanan araç otoparktan çıkarıldı (1)

Hüseyin COŞKUN-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparkta bırakılan diplomatik plakalı aracın incelemesi tamamlandı. Saat 19.30 sırlarında tamamlanan araç, otoparktan çıkarıldı. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, Türk ve Suudi heyet de incelemenin bitmesinin ardından otoparktan ayrıldı.
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